La Turquie interdit les paiements en crypto-monnaies en raison des risques encourus, ce qui affecte le cours du bitcoin

Dans une législation publiée dans le Journal officiel vendredi, la banque centrale a déclaré que les cryptocurrences et autres actifs numériques de ce type basés sur la technologie du grand livre distribué ne pouvaient pas être utilisés, directement ou indirectement, comme instrument de paiement

Le marché cryptographique turc, en pleine croissance, a pris de l'ampleur ces derniers mois, les investisseurs ayant rejoint un rallye mondial du bitcoin, cherchant à se couvrir contre la dépréciation de la lire et l'inflation, qui a dépassé 16% le mois dernier

Le bitcoin était en baisse de près de 3% à 61 490 dollars par rapport au dollar à 0754 GMT après l'interdiction turque, qui a été critiquée par le principal parti d'opposition.

Dans un communiqué, la banque centrale a déclaré que les crypto-actifs n'étaient "soumis à aucun mécanisme de régulation et de supervision ni à une autorité centrale de régulation", entre autres risques de sécurité.

"Les prestataires de services de paiement ne seront pas en mesure de développer des modèles commerciaux de manière à ce que les crypto-actifs soient utilisés directement ou indirectement dans la fourniture de services de paiement et l'émission de monnaie électronique", et ne fourniront aucun service, a-t-elle ajouté.

"Leur utilisation dans les paiements peut entraîner des pertes non récupérables pour les parties aux transactions (...) et inclure des éléments susceptibles de saper la confiance dans les méthodes et instruments utilisés actuellement dans les paiements", a ajouté la banque centrale.

Cette semaine, Royal Motors, qui distribue les voitures Rolls-Royce et Lotus en Turquie, est devenu le premier du pays à déclarer qu'il accepterait les paiements en crypto-monnaies. Au niveau mondial, des géants comme Apple, Amazon et Expedia acceptent également de tels paiements

BULLYING

Le principal leader de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, a dénoncé cette décision comme un autre cas de "bullying de minuit", faisant référence à la décision du président Tayyip Erdogan le mois dernier - annoncée dans un décret de minuit - de licencier le gouverneur de la banque centrale.

"C'est comme s'ils devaient commettre des bêtises la nuit", a-t-il déclaré sur Twitter.

L'inflation annuelle turque est au plus haut depuis six mois, à 16,19%, bien au-dessus d'un objectif de 5%, et le chômage reste élevé, à 13,4%.

Les volumes d'échanges de crypto-monnaies en Turquie ont atteint 218 milliards de lires (27 milliards de dollars) de début février au 24 mars, contre un peu plus de 7 milliards de lires sur la même période un an plus tôt, selon les données du chercheur américain Chainalysis analysées par Reuters

Des crypto-monnaies d'une valeur de 23 milliards de lires ont été échangées dans les premiers jours après qu'Erdogan a choqué les marchés en évinçant le chef de la banque centrale le mois dernier, montrent les données, contre 1 milliard de lires sur l'ensemble de mars 2020

La semaine dernière, les autorités turques ont exigé des informations sur les utilisateurs des plateformes de trading de crypto.

"Toute autorité qui commence à réguler (le marché) avec une interdiction finira par être frustrée (puisque cela) encourage les startups fintech à s'installer à l'étranger", a déclaré l'économiste Ugur Gurses sur Twitter.

La législation entre en vigueur le 30 avril

(1 $ = 8,0800 lires)