La banque centrale de Turquie a relevé son taux d'intérêt directeur de 650 points de base à 15 % jeudi, inversant la politique de taux bas du président Tayyip Erdogan, bien que le resserrement post-électoral n'ait pas été à la hauteur des attentes.

Lors de sa première réunion sous la direction du nouveau gouverneur Hafize Gaye Erkan, la banque a changé de cap après des années de politique laxiste au cours desquelles le taux repo à une semaine est passé de 19 % en 2021 à 8,5 % en dépit d'une inflation galopante.

"Le resserrement monétaire sera renforcé autant que nécessaire de manière opportune et graduelle jusqu'à ce qu'une amélioration significative des perspectives d'inflation soit réalisée", a déclaré le comité de politique de la banque après avoir procédé à sa première augmentation depuis le début de 2021.

Il a relevé les taux "afin de mettre en place le plus rapidement possible le processus de désinflation, d'ancrer les attentes en matière d'inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix", a-t-il ajouté, adoptant un ton plus sévère par rapport aux déclarations de l'ancien gouverneur Sahap Kavcioglu.

Le fort resserrement est resté en deçà des attentes, l'estimation médiane d'une hausse étant de 21 % selon un sondage Reuters. La plupart des économistes s'attendent à de nouvelles hausses de taux cette année, la médiane des prévisions de fin d'année s'établissant à 30 %.

Alors que les 18 économistes interrogés avaient prédit la hausse, les prévisions variaient considérablement compte tenu du peu d'indications données par la banque.

Soulignant la discordance entre les attentes du marché et la politique monétaire, le taux directeur de la banque centrale reste inférieur aux taux de dépôt qui atteignent jusqu'à 40 %. L'inflation annuelle était légèrement inférieure à 40 % en mai.

Erdogan a insisté pour que les taux soient réduits au cours des deux dernières années, ce qui a déclenché une crise monétaire à la fin de 2021. La lire a perdu 44 % en 2021 et 30 % l'année dernière, malgré les efforts de la banque centrale pour contrer la demande de devises en utilisant ses réserves de devises.

Après sa victoire électorale le mois dernier, M. Erdogan a indiqué qu'il était prêt à faire marche arrière en matière de politique économique en nommant Mehmet Simsek, très apprécié des marchés, au poste de ministre des finances et Erkan, un ancien banquier de Wall Street, au poste de directeur de la banque centrale.

Erdogan a déclaré la semaine dernière qu'il approuvait les mesures que Simsek allait prendre avec la banque centrale, suggérant qu'il avait donné son feu vert à des hausses de taux.

Les réserves nettes de la banque centrale sont tombées à un niveau record de 5,7 milliards de dollars le mois dernier. Elles ont rebondi lorsqu'Ankara a relâché son emprise sur le marché des changes ce mois-ci, envoyant la lire à des niveaux historiquement bas et portant ses pertes à 21 % cette année.

La dépréciation de la lire a alimenté l'inflation depuis 2021, l'amenant à son plus haut niveau en 24 ans, soit 85,5 %, en octobre de l'année dernière.

Certains analystes ont exprimé des doutes quant à la volonté d'Erdogan d'abandonner son manque d'orthodoxie, citant des exemples de ses précédents virages vers une politique orthodoxe pour ensuite changer rapidement d'avis.

Les autorités espèrent que les investisseurs étrangers et les devises fortes reviendront après un exode de plusieurs années, ce qui pourrait réduire la nécessité pour la banque centrale d'intervenir pour maintenir la stabilité de la lire.