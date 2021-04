La Turquie répondra en temps voulu à la déclaration "scandaleuse" des Etats-Unis

par Dominic, Evans, et, Orhan et Coskun

ISTANBUL, 25 avril (Reuters) - Les déclarations du président américain Joe Biden selon lesquelles les massacres d'Arméniens dans l'Empire ottoman constituaient un génocide sont "simplement scandaleuses" et la Turquie y répondra de différentes façons, dans les prochains mois, a déclaré dimanche le porte-parole du président Turc.

Joe Biden a fait une déclaration historique samedi rompant avec des décennies de prises de position prudentes de la Maison Blanche à ce sujet. Elle intervient dans un climat déjà tendu entre les Etats-Unis et la Turquie, tous deux membres de l'Otan.

"Il y aura des représailles sous différentes formes et à différents degrés dans les prochains jours et mois", a dit Ibrahim Kalin, conseiller et porte-parole de Recep Tayyip Erdogan, lors d'une interview avec Reuters.

Ibrahim Kalin n'a pas précisé si la Turquie restreindrait l'accès des américains à la base aérienne d'Incirlik dans le sud du pays, utilisée pour soutenir la coalition internationale dans son combat contre l'Etat islamique en Syrie et en Irak.

D'autres membres du gouvernement ont rapidement condamné les propos tenus par Joe Biden. Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré tard samedi avoir convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Ankara.

Ibrahim Kalin a dit que le président Turc traiterait de la question lundi lors d'une réunion de son cabinet. "Lorsque nous considérerons le moment approprié, nous répondrons à cette déclaration regrettable et injuste", a-t-il dit. (Version française Caroline Pailliez)