La Turquie saisit 1 milliard de dollars de fausse monnaie à destination de l'Afrique

Les forces de sécurité turques ont décroché un milliard de dollars de fausse monnaie à Istanbul et arrêté six personnes impliquées dans l'opération, dont un Ghanéen et trois Suédois, a annoncé vendredi le bureau du gouverneur.

Les forces de gendarmerie ont localisé les suspects dans un entrepôt du quartier de Kagithane à Istanbul, où elles ont saisi les faux billets de 100 dollars destinés à être envoyés à des pays africains, a indiqué le bureau. Les domiciles des suspects ont été perquisitionnés et l'argent et les bijoux ont été confisqués. Les consulats de Suède et du Ghana ont été prévenus. Cette saisie de faux billets est la plus importante de l'histoire de la Turquie, a déclaré le bureau du gouverneur.