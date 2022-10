La Turquie soutient le plan gazier de Poutine alors que Nord Stream fait face à une longue panne

Le président russe Vladimir Poutine a proposé cette semaine la Turquie comme base d'approvisionnement en gaz après que les pipelines Nord Stream sous la mer Baltique ont été endommagés le mois dernier par des explosions.

L'Union européenne, qui se tournait auparavant vers la Russie pour environ 40 % de ses besoins en gaz, cherche toutefois à se sevrer de l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine en février.

Les principaux importateurs de l'UE, tels que l'Allemagne et l'Italie, ont trouvé des sources alternatives et constitué des stocks de gaz en prévision d'un hiver qui risque d'être rude en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la crainte de rationnements et de coupures de courant.

Les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui relient la Russie et l'Allemagne, ont été endommagés le mois dernier, crachant une grande quantité de gaz.

La Russie et l'Occident ont attribué les dommages à un sabotage, mais n'ont pas identifié de coupable.

"Les experts disent que pour rétablir le travail après un tel acte terroriste, il faut en fait couper un très grand morceau de tuyau, à une grande distance, et en fait construire une nouvelle section sur ce tronçon", a déclaré Alexei Miller, PDG de la compagnie gazière russe Gazprom, à la télévision d'État russe Channel One.

Le Nord Stream étant hors service, M. Miller a déclaré que la Russie entamera la semaine prochaine des discussions "concrètes" avec la Turquie sur des propositions visant à acheminer davantage de gaz sur leur route.

Le président turc Tayyip Erdogan a ordonné au ministère de l'énergie de travailler à la construction d'un hub suite aux discussions avec Poutine sur la question, ont rapporté NTV et d'autres chaînes d'information locales.

craintes en matière de sécurité

Les explosions du Nord Stream ont accentué les craintes concernant la sécurité énergétique en Europe alors que le conflit fait rage en Ukraine.

Vendredi, la police norvégienne a enquêté sur des rapports faisant état d'un drone repéré survolant l'usine de traitement du gaz de Kaarstoe, dans le sud-ouest du pays, dans une violation potentielle des protocoles de sécurité.

La police a également répondu jeudi à une menace faite par téléphone contre l'usine de gaz de Nyhamna, qui, avec Kaarstoe et une poignée d'autres sites norvégiens, compte parmi les plus grandes installations d'exportation d'énergie d'Europe.

La Norvège est désormais le plus grand fournisseur de gaz d'Europe après une forte réduction des flux en provenance de Russie.

Cherchant à freiner les prix de l'énergie pour les consommateurs et les industries, les dirigeants de l'UE pourraient soutenir les plans visant à lancer une nouvelle référence des prix du gaz lors d'une réunion la semaine prochaine, selon un projet de document.

Les dirigeants doivent se réunir les 20 et 21 octobre, quelques jours après que la Commission européenne a proposé des mesures pour faire face à la crise énergétique.

L'indice de référence pour les livraisons de gaz naturel liquéfié en Europe a historiquement été basé sur le prix au hub TTF (Title Transfer Facility) des Pays-Bas. Bruxelles affirme qu'un nouvel indice est nécessaire car le TTF est déterminé par l'offre de gazoducs et ne représente plus un marché qui comprend davantage de GNL.

On ne sait pas encore si les dirigeants de l'UE accepteront une "intervention temporaire sur le marché" - une formulation qui pourrait faire référence à un plafonnement du prix du gaz qui s'est avéré divisé.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a prévenu qu'un plafonnement unilatéral des prix de l'électricité réclamé par l'opposition nationale pourrait entraîner la vente d'électricité sur d'autres marchés et des pannes d'électricité en Belgique, le cœur de l'UE.

Pendant ce temps, les acheteurs britanniques réagissent au risque de coupures de courant en faisant le plein de générateurs portables et de torches, en plus des vêtements d'hiver, des sous-vêtements thermiques et des bougies.