ANKARA, 17 mars (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que la Turquie allait entamer la procédure de ratification de l'adhésion de la Finlande à l'Otan, le pays ayant pris selon lui des mesures concrètes pour tenir ses engagements auprès d'Ankara.

La Turquie, qui est membre de l'Alliance atlantique, va poursuivre ses discussions avec l'autre pays nordique candidat, la Suède, sur des questions relatives au terrorisme, a ajouté Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse au côté de son homologue finlandais Sauli Niinisto.

Le feu vert de la Turquie à l'adhésion de la Suède dépendra directement des mesures prises par Stockholm sur ce dossier, a-t-il averti. Le président turc a de nouveau reproché à la Suède de ne pas avoir pris de mesure concrète concernant une liste de 120 "terroristes" dont Ankara réclame l'extradition.

Concernant la Finlande, Tayyip Erdogan a dit avoir bon espoir que le Parlement turc ratifierait l'adhésion avant les prochaines élections du 14 mai.

En Hongrie, le chef du Fidesz, le parti au pouvoir, a déclaré que le Parlement se prononcerait le 27 mars sur la ratification de l'adhésion de la Finlande, et que le bloc majoritaire soutiendrait cette adhésion à l'unanimité. Mate Kocsis a ajouté qu'une décision sur la Suède serait prise ultérieurement.

La procédure de ratification par la Hongrie est au point mort depuis juillet dernier. En février, le président Viktor Orban a accusé la Finlande et la Suède de répandre des "mensonges" sur la démocratie et l'Etat de droit en Hongrie. Des élus du Fidesz se sont rendus au début du mois dans les deux pays nordiques.

La France a salué un "signal important" qu'elle a appelé à "traduire en actes dans les meilleurs délais", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Alors que la guerre a fait son retour sur le sol européen, le renforcement de l'Alliance atlantique est dans l'intérêt de l'ensemble de ses membres. La France attend donc que la Turquie et la Hongrie procèdent également sans plus tarder à la ratification du protocole d'adhésion de la Suède", a ajouté le Quai d'Orsay.

La Suède et la Finlande ont demandé l'an dernier à rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Reportage Ece Toksabaty, Ceyda Caglayan, Krisztina Than à Budapest, version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)