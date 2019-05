Bourse de Paris : La Vieille Europe se réveille

600 milliards de dollars. C'est l'impact du bras de fer entre Pékin et Washington sur le PIB mondial en 2021 sur la base des surtaxes annoncées dernièrement. C'est en tout cas le montant calculé par les économistes de Bloomberg, qui estiment que le pic sera touché dans deux ans. Ils ont aussi estimé que l'économie chinoise serait affectée à hauteur de -0,5% de son PIB, tandis que l'impact pour les États-Unis atteindrait -0,2% (par rapport à une situation sans barrières douanières). Si la totalité des échanges entre les deux puissances était taxée à 25%, c’est-à-dire en cas d'escalade, le PIB serait affecté à hauteur de -0,8% en Chine et de -0,5% aux Etats-Unis et dans le reste du monde.



Pendant ce temps, Donald Trump continue à souffler le chaud et le froid. Après avoir adopté un ton plutôt conciliant ce weekend, il a rappelé lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre de son voyage officiel au Japon que son pays "n'est pas prêt pour un accord avec la Chine", compte tenu des dernières positions de Pékin. Trump juge toujours que la Chine a plus besoin de cet accord que les Etats-Unis et continue à feindre l'indifférence.



En Europe, le verdict des élections parlementaires a rassuré les principaux acteurs en place, qui s'attèlent désormais à choisir les futurs dirigeants. Un sommet exceptionnel démarre aujourd'hui. Le PPE (Parti Populaire Européen) estime logique que son chef de file, Manfred Weber, prenne les rênes de la Commission, mais des outsiders cherchent à se placer. Le "Game of Thrones", comme l'a appelé un haut dirigeant politique européen, va démarrer.



Sur les marchés financiers, les indicateurs avancés sont haussiers en Europe et aux Etats-Unis tôt ce matin. Le vert domine largement en Asie.



Les temps forts économiques du jour



La Banque centrale européenne publiera à 10h00 les données mensuelles sur la masse monétaire M3. Aux Etats-Unis, l'indice des prix immobiliers (15h00) précèdera l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



L'euro a reperdu du terrain face au dollar à 1,1185 USD. L'once d'or cote 1283 USD (-0,2%), tandis que le pétrole se stabilise sur les 70 USD pour le Brent et à 59,10 USD pour le WTI. L'obligation d'État américaine 10 ans affiche un rendement de 2,306% et poursuit ainsi son reflux. Le Bitcoin, à l'inverse, continue son ascension, à 8800 USD.



Les principaux changements de recommandations



Anglo American : HSBC passe de conserver à acheter en visant 2320 GBp.

Antofagasta : HSBC passe de vendre à conserver en visant 800 GBp.

Babcock : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 900 à 825 GBp.

KAZ Minerals : HSBC passe de conserver à acheter en visant 690 GBp.

TT Electronics : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 280 à 285 GBp.

Tullow : HSBC reprend le suivi à conserver en visant 220 GBp.