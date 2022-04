La Virginie occidentale affirme que J&J et les fabricants de médicaments ont créé un " tsunami " de dépendance aux opioïdes

Le procureur général Patrick Morrissey a déclaré lors de sa déclaration d'ouverture devant la cour de circuit du comté de Kanawha que la dépendance aux opioïdes a affecté les forces de police, les hôpitaux, le système de placement familial et les prisons de l'État, avec des effets qui perdureront pendant plus d'une génération.

"Cette épidémie a touché pratiquement toute la Virginie occidentale", a déclaré M. Morrissey. "Notre action en justice parle au nom de tous les habitants de la Virginie-Occidentale qui ont souffert en raison de la conduite illégale, insensible et destructrice des défendeurs."

La Virginie occidentale a été durement touchée par l'épidémie, avec un taux de mortalité par opioïde par habitant près de trois fois supérieur à la moyenne nationale en 2020, selon les données du National Center for Health Statistics.

J&J et les trois plus grands distributeurs de médicaments américains - AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc et McKesson Corp - ont conclu des règlements à l'échelle nationale d'une valeur de 26 milliards de dollars pour résoudre les réclamations des États et des collectivités locales concernant les opioïdes. La Virginie-Occidentale était l'un des cinq États qui n'ont pas adhéré à la partie de ce règlement concernant J&J.

La Virginie-Occidentale a accusé les fabricants de médicaments de créer une "nuisance publique" en trompant les prescripteurs sur les risques des analgésiques opioïdes et de violer la loi de l'État sur le crédit et la protection des consommateurs.

Les efforts de marketing des sociétés ont fait que les opioïdes sont devenus un traitement courant de la douleur chronique en Virginie-Occidentale, ce qui a entraîné une augmentation de la toxicomanie et des décès par overdose, selon la plainte de la Virginie-Occidentale.

Les sociétés ont nié les allégations.

M. Morrisey a déclaré qu'il s'attend à ce que le procès devant le juge Derek Swope dure jusqu'à deux mois.

Le fabricant de médicaments Endo International Plc, qui était un co-défendeur dans cette affaire, a conclu un accord de 26 millions de dollars avec la Virginie-Occidentale le 30 mars.

Plus de 3 300 procès ont été intentés contre des fabricants de médicaments, des distributeurs et des pharmacies dans le cadre de la crise. Il y a eu une vague de règlements récents sur la responsabilité des entreprises dans l'épidémie d'opioïdes.

Le mois dernier, Rhode Island et la Floride ont conclu des accords pour résoudre les litiges relatifs aux opioïdes à la veille des procès. Rhode Island a conclu un accord évalué à 107 millions de dollars avec Teva et Allergen et la Floride a réglé avec Teva, CVS Health Corp, Allergan et Endo pour un montant combiné de 878 millions de dollars.