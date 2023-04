La Zambie a remis la semaine dernière à ses détenteurs d'obligations une "proposition concrète" pour la restructuration de quelque 3 milliards de dollars d'euro-obligations, a déclaré vendredi le ministère des finances et de la planification nationale.

"Nous continuons à nous engager activement avec nos détenteurs d'obligations et des propositions sont échangées", a déclaré le ministère à Reuters.

La proposition "représente notre engagement à trouver une solution acceptable pour toutes les parties et dans le cadre des paramètres définis par l'analyse de la viabilité de la dette du FMI".

Les détails de la proposition n'ont pas été communiqués.

La dette extérieure du pays africain s'élevait à 17 milliards de dollars à la fin de l'année 2021, dont un tiers était dû à la Chine, selon les données du gouvernement zambien.

La Zambie a fait défaut sur sa dette extérieure en 2020 et travaille sur une restructuration avec les créanciers bilatéraux et les détenteurs d'obligations privées, mais les discussions ont traîné en longueur en raison d'un manque de consensus sur la manière de fournir un allègement de la dette.

L'allégement de la dette des économies de marché émergentes en difficulté a été au centre des discussions cette semaine lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington.

"Le service de la dette devient un problème sérieux", a déclaré le ministre des finances de la Sierra Leone, Sheku A.F. Bangura, lors d'une conférence de presse tenue samedi à Washington. "Il empêche d'investir dans les infrastructures sociales, principalement dans l'éducation et la santé. Au niveau international, nous devons unir nos voix pour apporter une réponse plus forte... Nous avons besoin d'une réponse plus forte sur la scène mondiale".