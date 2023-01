La Zambie a reçu du WWF une proposition de restructuration de 13 milliards de dollars de "dette pour la nature".

La Zambie est devenue un cas d'essai pour le véhicule de restructuration du "Cadre commun" dirigé par le G20, lancé pendant la pandémie du COVID-19, mais les divergences avec certains de ses principaux créanciers concernant l'allègement de la dette requis signifient que les progrès sont lents.

Le gouvernement a confirmé à Reuters mercredi un détail jusqu'alors non divulgué - que le Fonds mondial pour la nature (WWF) a fourni l'année dernière un plan détaillé sur la façon dont les promesses de conservation pourraient faire partie de l'accord.

Dans leur forme la plus simple, les échanges dette-nature remplacent des obligations ou des prêts coûteux par un financement moins cher, généralement avec l'aide d'une garantie de crédit d'une banque multilatérale de développement.

C'est une approche qui a permis à Belize et aux Seychelles de décrocher des dépréciations qui ont permis d'investir des dizaines de millions de dollars dans la protection des océans. Les défenseurs de la nature considèrent la Zambie, connue pour ses chutes Victoria emblématiques, comme un candidat évident.

Ses vastes étendues de parcs nationaux abritent ou constituent des voies de migration pour certains des animaux sauvages les plus impressionnants d'Afrique, notamment les lions et les éléphants. Leurs habitats sont toutefois de plus en plus menacés par le changement climatique et la déforestation.

"Le ministère des Finances et de la Planification nationale a reçu une proposition du Fonds mondial pour la nature concernant la prise en compte des échanges dette-nature", a déclaré le ministère dans une réponse par e-mail à la question de savoir s'il envisageait un échange.

L'idée n'a pas été prise en compte dans l'analyse actuelle de la viabilité de la dette du Fonds monétaire international, mais cela n'empêcherait pas de l'ajouter ultérieurement, surtout si les créanciers faisaient clairement savoir qu'ils pourraient la soutenir.

"Nous envisagerons toutes les options de restructuration de la dette qui sont dans le cadre (cadre commun du G20), qui entrent dans les paramètres de l'AVD (analyse de viabilité de la dette)... et qui sont acceptables pour toutes les parties", ajoute la réponse du ministère.

GRAPHIQUE : Zone de conservation de KAZA

CADRE COMMUN

Le responsable du WWF pour la Zambie, Nachilala Nkombo, a déclaré à Reuters que les dernières discussions avec le gouvernement ont eu lieu le mois dernier.

Alors que certains détenteurs d'obligations du secteur privé de la Zambie devraient être ouverts à l'idée, on ne sait pas où en sont la Chine, la France et d'autres créanciers clés du "secteur officiel", étant donné que les pourparlers ont déjà duré deux ans.

Le Sri Lanka, un autre pays en restructuration du Cadre commun, a déclaré qu'il aimerait procéder à un échange de dette contre nature et, la Zambie espérant toujours conclure son accord cette année, cela créerait probablement un précédent.

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, se rendra en Zambie dans deux semaines. Son voyage coïncidera avec le rationnement par le pays de l'approvisionnement en électricité des entreprises minières en raison des niveaux d'eau extrêmement bas des barrages hydroélectriques du pays qui fournissent la majeure partie de son énergie.

Les chutes Victoria, principale attraction touristique du pays, ont parfois été réduites à un filet d'eau ces dernières années. Les agriculteurs ont vu le rendement de leurs cultures chuter, le braconnage reste un fléau et les taux de déforestation sont parmi les pires au monde.

"C'est le travail de quelqu'un, la nourriture de quelqu'un et c'est l'avenir du pays qui est en danger", a déclaré Nkombo.

GRAPHIQUE : Échanges dette-nature https://www.reuters.com/graphics/CLIMATE-DEBTFORNATURE/movaknjnava/chart.png