La Zambie déclare que les principaux créanciers sont prêts à discuter de la restructuration

Le producteur de cuivre d'Afrique australe a fait défaut en novembre 2020, lorsqu'une récession économique déclenchée par les lockdowns du COVID-19 et les restrictions de voyage a révélé à quel point l'État s'était surendetté pendant les années de prospérité.

Il cherche maintenant à obtenir un allègement de sa dette extérieure de plus de 17 milliards de dollars pour maîtriser ses emprunts.

Jeudi, la Zambie tiendra sa première réunion avec ses créanciers officiels. Le fardeau de sa dette extérieure est un panorama d'argent appartenant à des entités chinoises, des détenteurs d'obligations, des créanciers bilatéraux souverains et des institutions multilatérales.

"La bonne nouvelle est que maintenant tout le monde est à bord pour commencer à parler de l'allègement de la dette", a déclaré le ministre des Finances Situmbeko Musokotwane lors d'une conférence de presse conjointe avec la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh. "Nous nous rapprochons maintenant de l'allègement de la dette (et) nous rapprochons du programme du FMI".

Il a ajouté qu'il ne pensait pas que les discussions avec les créanciers prendraient plus d'un mois et qu'il voyait le mois d'août-septembre comme un calendrier provisoire pour le démarrage d'un programme du FMI.

La directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh, a décrit le mois de septembre comme étant "possible avec optimisme" et elle a prévu que les créanciers seraient très encouragés par les efforts de la Zambie pour imposer une discipline sur les dépenses publiques, qui comprennent la réduction d'une subvention sur la consommation de carburant et des promesses de réduire son déficit budgétaire.

"Nous sommes très encouragés par le fait que les créanciers vont maintenant commencer leurs délibérations à partir de demain ... sur la nature de l'allègement de la dette qu'ils vont accorder à la Zambie", a déclaré Sayeh. "Nous allons travailler très diligemment de notre côté pour nous assurer que les garanties des créanciers sont en place."

La Zambie a conclu un accord au niveau du personnel sur une facilité de crédit élargie de trois ans de 1,4 milliard de dollars avec le FMI en décembre et doit terminer les négociations bilatérales pour obtenir le financement.

Les euro-obligations de la Zambie se sont redressées l'année dernière après l'élection d'un nouveau président qui a fait de l'obtention d'un accord avec le FMI une priorité. Mais elles ont depuis reculé, et l'obligation 2024 se négocie maintenant légèrement en dessous du niveau où Hakainde Hichilema a remporté l'élection.