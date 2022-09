La Zambie obtient l'approbation du conseil d'administration du FMI pour un programme de prêts de 1,3 milliard de dollars

Le FMI a déclaré dans un communiqué que le nouvel accord de facilité élargie de crédit fournirait un financement total de 978,2 millions de droits de tirage spéciaux - environ 1,3 milliard de dollars aux taux de change actuels - équivalent à 100 % de la quote-part, ou participation, de la Zambie au Fonds.

L'approbation par le Conseil d'administration du FMI débloquera un décaissement immédiat d'environ 185 millions de dollars, a indiqué le Fonds.

Les créanciers de la Zambie, menés par la Chine et la France, se sont engagés fin juillet à négocier une restructuration des dettes du pays, un geste que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait salué comme "ouvrant la voie" au nouveau programme du Fonds.

"La Zambie continue de faire face à de profonds défis qui se traduisent par des niveaux de pauvreté élevés et une faible croissance", a déclaré Mme Georgieva mercredi. "Le programme soutenu par le FCE vise à rétablir la stabilité macroéconomique et à favoriser une croissance plus élevée, plus résiliente et plus inclusive."

Le programme du FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique de la Zambie par le biais d'un ajustement budgétaire et d'une restructuration de la dette, ainsi que par le renforcement de la gouvernance économique.

Mme Georgieva a déclaré que cela nécessiterait des réductions "soutenues" des dépenses et que les autorités zambiennes se concentraient à juste titre sur l'élimination des subventions "régressives" aux carburants, la réforme des subventions agricoles, la réduction des investissements publics inefficaces et l'augmentation des recettes fiscales. Cela permettra de libérer une certaine marge de manœuvre budgétaire pour augmenter les dépenses sociales afin d'alléger les charges de transition sur les plus vulnérables, a-t-elle déclaré.

Le FMI a déclaré que le prêt catalysera également le soutien financier indispensable des partenaires de développement et des pays donateurs.

LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE

En 2020, la Zambie est devenue le premier pays africain de l'ère de la pandémie à faire défaut. La restructuration de sa dette extérieure, qui s'élevait à plus de 17 milliards de dollars à la fin de 2021, est considérée par de nombreux analystes comme un test pour la région.

Il s'agit de l'un des trois pays africains, avec le Tchad et l'Éthiopie, qui ont demandé une restructuration au titre d'un cadre commun de restructuration de la dette du G20. En décembre dernier, le FMI avait conclu un accord avec la Zambie au niveau du personnel pour un prêt pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars, mais il était subordonné à la capacité de la Zambie à réduire sa dette à des niveaux que le Fonds juge durables.

Mme Georgieva a déclaré dans un message sur Twitter https://twitter.com/KGeorgieva/status/1565117265649061891 que l'approbation du prêt à la Zambie constituait une "étape majeure" pour l'effort du G20, longtemps bloqué, montrant qu'il peut donner des résultats pour d'autres pays endettés.

Le Fonds a déclaré que la prochaine étape du processus de restructuration de la dette consistait pour le comité officiel des créanciers de la Zambie à convenir d'étapes spécifiques sur la manière d'accorder un allégement de la dette, sous la forme d'un protocole d'accord à conclure d'ici la fin de 2022.