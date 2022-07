La Zambie prévoit d'annuler plus de 2 milliards de dollars de projets pour réduire sa dette

En 2020, la Zambie est devenue la première nation à faire défaut dans l'ère COVID-19. Fin 2021, sa dette extérieure s'élevait à 17,27 milliards de dollars, dont 5,78 milliards de dollars détenus par la Chine, et elle est en négociation avec ses créanciers et le Fonds monétaire international (FMI) pour se sortir de ce trou de la dette.

La Zambie était en train d'annuler des projets d'une valeur estimée à 2,1 milliards de dollars, selon le plan budgétaire à moyen terme publié par le ministère des finances tard samedi, sans toutefois donner de détails.

Un porte-parole du ministère des finances n'a pas immédiatement répondu à une demande de ventilation.

La croissance économique de la Zambie en 2022 devrait ralentir à 3,1 % contre 3,6 % enregistrés en 2021, principalement en raison de la réduction attendue de la production du secteur agricole.

L'économie du deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique devrait connaître une croissance de 4 %, 4,1 % et 4,4 % en 2023, 2024 et 2025, respectivement, selon le plan du ministère.

La décision de supprimer les projets fait partie d'un processus plus large de restructuration de la dette, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'attendait à ce que les créanciers bilatéraux fournissent des garanties de financement adéquates pour l'approbation d'un programme du FMI en cours de discussion.

Le gouvernement est également en train de modifier la loi pour accroître le contrôle parlementaire sur les emprunts, a-t-il ajouté.

Les objectifs macroéconomiques à moyen terme 2023-2025 comprennent également le maintien de l'inflation à un chiffre, avec une moyenne de 9,2 % en 2023, 8,2 % en 2024 et 7,3 % en 2025, a-t-il ajouté.

Le gouvernement prévoit également de maintenir des réserves à hauteur de trois mois de couverture des importations, a-t-il ajouté.