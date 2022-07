La Zambie va annuler plus de 2 milliards de dollars de prêts pour faire face à ses problèmes de dette

Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il a pris des mesures pour annuler certains projets financés par des prêts et pour modifier la portée de quelques projets critiques.

Les créanciers des prêts non décaissés, qui sont en cours d'annulation, comprennent l'Exim Bank of China, la Jiangxi Bank, la banque Intesa Sanpaolo et l'Israel Discount Bank, précise le communiqué.

Le ministère des finances a également déclaré qu'un certain nombre de projets en cours, qui étaient initialement financés par des prêts commerciaux, seront désormais financés par les recettes publiques à moyen terme.

En 2020, la Zambie est devenue le premier pays africain de l'ère de la pandémie COVID-19 à faire défaut sur ses dettes, luttant avec des dettes extérieures qui ont atteint plus de 17 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, selon les données du gouvernement.