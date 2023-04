La Zambie va envoyer son premier plan de restructuration de la dette à la Chine et à d'autres créanciers publics "très bientôt", ont déclaré les conseillers juridiques du gouvernement, alors qu'elle cherche à capitaliser sur la nouvelle dynamique observée lors des discussions de haut niveau de ces derniers jours.

La Zambie est en défaut de paiement depuis 2020, date à laquelle elle est devenue l'une des premières victimes souveraines de la pandémie de COVID-19, mais ses espoirs de restructuration d'une dette de plus de 18 milliards de dollars ont été entravés par les inquiétudes de ses principaux créanciers, dont la Chine, quant à l'ampleur de l'allègement nécessaire.

Cette semaine, le gouvernement et le "comité des créanciers du secteur officiel" de la Zambie, coprésidé par la Chine et la France, ont tenu leur première réunion officielle depuis plus d'un an, et des progrès auraient été accomplis dans un certain nombre de domaines.

"Nous espérons présenter très bientôt une proposition de restructuration au comité officiel des créanciers", a déclaré à Reuters Melissa Butler de White & Case, le cabinet d'avocats qui conseille Lusaka sur la restructuration, ajoutant que cela signifiait "dans les semaines à venir".

"Nous voulons commencer à parler de propositions concrètes sur ce que serait l'allègement de la dette.