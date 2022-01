La'ad Canada annonce le lancement public du projet CARE pour aider à combattre l'antisémitisme

TORONTO, 19 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La'ad Canada a officiellement annoncé aujourd'hui le lancement public du projet CARE — Combattre l'antisémitisme par la recherche et l'éducation. Ce projet, qui est entrepris grâce à un généreux financement du gouvernement du Canada, vise à offrir une formation aux intervenants de première ligne et aux travailleurs du secteur public sur la manière de reconnaître et de combattre l'antisémitisme, et de répondre aux crimes et incidents motivés par la haine sur les lieux de travail et dans la communauté.



« Le projet CARE vise à fournir des informations pratiques et pertinentes au travail de la police, aux intervenants de première ligne et aux autres travailleurs du secteur public, pour les aider à reconnaître et à combattre l'antisémitisme », a déclaré Sam Eskenasi, directeur de la défense des droits pour La'ad Canada. « À ce jour, nous avons travaillé avec un certain nombre de corps policiers, de conseils scolaires en Ontario et directement avec de nombreux enseignants, professionnels de la santé et autres travailleurs du secteur public pour créer des programmes et du matériel spécialement adaptés. »

« De nombreux groupes et organisations que nous avons contactés dans le cadre de ce projet nous ont fait part de leur conviction que la récente montée de l'antisémitisme est en partie due aux idées fausses que les Canadiennes et les Canadiens ont sur les Juifs et le judaïsme. Ces idées fausses peuvent alimenter le racisme, la discrimination et l'antisémitisme, même involontairement. C'est pourquoi il est essentiel que les travailleurs du secteur public et les personnes les plus susceptibles d'entrer en contact avec des Juifs canadiens reçoivent des informations sur les sensibilités et les pratiques culturelles pertinentes auxquelles ils peuvent être confrontés. »

« Nous voulons également remercier le gouvernement du Canada pour son soutien à ce projet et souligner en particulier le rôle que les députés Ya'ara Saks et Bardish Chagger ont joué pour aider à concrétiser ce programme. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons aider à combattre l'antisémitisme en nous concentrant sur la recherche et l'éducation là où ça compte le plus. »

Le projet CARE de La'ad Canada et le programme de formation connexe ont été conçus pour fournir aux employés du secteur public des connaissances et des informations pertinentes sur la façon d'identifier et de combattre l'antisémitisme, tant sur les lieux de travail que lors d'interactions avec le grand public.

Le programme de formation s'articule autour de trois axes principaux :

Aperçu de la culture et des pratiques juives pertinentes pour les premiers intervenants et les travailleurs du secteur public.

Législation sur les crimes haineux / Comment identifier la haine dans un contexte juridique.

Identifier et dissiper les préjugés et les idées reçues qui peuvent ou non être antisémites.



Les données des services de police et de Statistique Canada montrent que la communauté juive est le groupe le plus ciblé pour les incidents de crimes haineux dans la ville de Toronto, et systématiquement l'un des plus élevés au Canada (Toronto Police Statistics, Statistique Canada). De plus, selon les statistiques recueillies par d'autres organisations communautaires juives, de nombreux Canadiens juifs sont confrontés à une discrimination et à un antisémitisme systémiques et généralisés à l'école, au travail et lors de l'accès aux services publics, même si les incidents eux-mêmes n'atteignent pas le niveau des crimes haineux.

Le projet CARE cherche à s'assurer que les employés de services publics les plus susceptibles d'interagir avec la communauté juive comprennent non seulement ce qui constitue l'antisémitisme et comment le prévenir, mais aussi comment accueillir leurs clients, patients et étudiants juifs d'une manière culturellement appropriée.