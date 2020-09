Europe : La baisse de Wall Street s'est propagée aux marchés européens

Paris (awp/afp) - Les marchés européens ont terminé dans le rouge vendredi, face à un deuxième repli en cours à Wall Street malgré des chiffres qui laissent entrevoir une amélioration sur le front de l'emploi américain.

Si l'ensemble des places européennes a fini en territoire négatif, comme Francfort (-1,65%) et Londres (-1,52%), le recul a été un peu moins marqué à Paris (-0,89%). A Zurich, le SMI a perdu 0,66%.

Les investisseurs ont pris leurs bénéfices avant un week-end prolongé aux Etats-Unis, où les chiffres de l'emploi ont pourtant été plutôt rassurants: l'économie américaine a généré 1,4 million d'emplois en août et le taux de chômage est tombé à 8,4% en août, repassant sous les 10% pour la première fois depuis avril.

Si les premières réactions des marchés ont été légèrement positives, les actifs risqués ont été un peu contraints par le mouvement obligataire à la hausse et par la poursuite du recul des indices boursiers américains.

A 18H15 (16H15 GMT), le taux du Trésor américain à 10 ans progressait à 0,69% (contre 0,62% à la clôture de la veille) et les taux à dix ans sur les dettes européennes sont également remontés mais dans une moindre mesure.

"Les opérateurs de marché semblent un petit peu plus optimistes sur les perspectives de croissance", ce qui se traduit par la remontée des taux souverains, explique Laurent Le Grin, directeur général chez Degroofpetercam, interrogé par l'AFP.

A Wall Street, les indices poursuivaient leur repli de la veille : l'indice vedette américain, le Dow Jones Industrial Average lâchait 2,78%, l'indice élargi S&P 500 cédait 1,86% et l'indice à forte coloration technologique Nasdaq s'enfonçait de 2,70%.

"corriger les excès de l'été"

Cette semaine de la rentrée "semble vouloir corriger les excès de l'été" et faire "juste une mise au point", analyse Emilie Tetard pour Natixis.

Les technologiques freinées par le Nasdaq

En Allemagne, SAP (-3,25% à 132,86 euros), première capitalisation du Dax, n'a pas résisté aux amples prises de bénéfices sur le marché américain. A Paris, STMicroelectronics (-2,31% à 23,64 euros), Atos (-1,74% à 71,08 euros) et Worldline (-4,13% à 73,80 euros) ont également fortement baissé dans le sillage de la correction du Nasdaq. A Amsterdam, ASML a perdu 4,12% à 304,80 euros.

Les banques profitent des taux

Les banques ont profité de la remontée des taux souverains et du mariage de géants qui se profile dans le secteur, alors que Bankia et CaixaBank ont annoncé discuter d'une fusion qui donnerait naissance à un mastodonte du secteur bancaire en Espagne. A Francfort, Deutsche Bank a avancé de 3,21% à 8,14 euros. A Paris, Société Générale a grimpé de 5,59% à 13,67 euros, BNP Paribas de 2,97% à 37,23 euros, Crédit Agricole de 2,75% à 8,67 euros et Natixis de 3,53% à 2,38 euros. A Londres, Barclays a pris 0,76% à 106,36 pence et Lloyds 0,22% à 26,94 pence.

Les indices en bref

Paris - CAC 40 : -0,89% à 4.965,07 points

Francfort - Dax : -1,65% à 12.842,66 points

Londres - FTSE 100 : -0,88% à 5.799,08 points

Milan - FTSE MIB : -0,82% à 19.391,25 points

Lisbonne - PSI 20 : -1,75% à 4.248,32 points

Zurich - SMI : -0,66% à 10.153,09 points

Madrid - IBEX 35 : -0,23% à 6.989,70 points

Amsterdam - AEX : -1,70% à 540,27 points

Bruxelles - Bel 20 : -0,50% à 3.310,69 points

afp/rp