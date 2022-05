La baisse de l'activité des usines chinoises ralentit alors que les restrictions du COVID s'assouplissent

L'activité des usines chinoises a baissé à un rythme plus lent en mai alors que les restrictions COVID-19 dans les principaux centres manufacturiers ont été assouplies, mais les contrôles des mouvements continuent de peser sur la demande et la production, ce qui soulève des doutes sur la croissance économique au deuxième trimestre.

L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) est passé de 47,4 en avril à 49,6 en mai, a déclaré mardi le Bureau national des statistiques (NBS), battant ainsi les prévisions d'un sondage Reuters qui tablait sur 48,6.

Le ralentissement des usines chinoises affecte les chaînes de production des autres grandes économies asiatiques, le Japon et la Corée du Sud faisant état de fortes baisses de production.

Bien que l'indice PMI ait atteint son plus haut niveau sur trois mois, il est resté sous la barre des 50 points qui sépare la contraction de la croissance pour le troisième mois consécutif.

"Cela montre que l'impact des épidémies de COVID-19 en mai n'est pas complètement terminé, laissant les perspectives économiques sombres depuis le deuxième trimestre en 2020", a déclaré Pang Ming, économiste en chef chez Huaxing Securities.

Les baisses de production en milieu et en aval de la Chine ont été plus importantes qu'en amont et les petites entreprises ont été plus durement touchées que les grandes entreprises, a indiqué M. Pang.

Le sous-indice de la production est passé de 44,4 en avril à 49,7 en mai, tandis que le sous-indice des nouvelles commandes est passé de 42,6 à 48,2.

"Cela montre que la production et la demande manufacturière se sont redressées à des degrés divers, mais la dynamique de reprise doit être renforcée", a déclaré Zhao Qinghe, statisticien principal au NBS, dans un communiqué accompagnant la publication des données.

Bien que les restrictions dans les principaux centres manufacturiers de Shanghai et du nord-est aient été assouplies en mai, les analystes ont déclaré que la reprise de la production était lente, freinée par la consommation intérieure atone et le ralentissement de la demande mondiale.

Sheana Yue, économiste chez Capital Economics, a déclaré que bien que l'activité ait commencé à rebondir avec l'assouplissement des restrictions du COVID-19, la reprise devrait rester tiède.

"En effet, il y a toujours des signes de perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans la ventilation de l'enquête", a déclaré Yue. "Les délais de livraison se sont encore allongés tandis que les entreprises ont continué à réduire leurs stocks de matières premières, bien qu'à un rythme moins rapide qu'en avril."

Cela entraverait davantage les exportations, qui ont perdu leur élan cette année, jetant une ombre sur le rebond économique.

De nombreux analystes s'attendent à ce que l'économie se contracte au cours du trimestre avril-juin par rapport à l'année précédente, par rapport à la croissance de 4,8 % enregistrée au premier trimestre.

ZERO-COVID

L'économie chinoise a été ravagée par des restrictions strictes en avril, alors que le pays était aux prises avec la pire épidémie de COVID-19 depuis 2020, les difficultés économiques étant, sous certains aspects, pires qu'il y a deux ans.

Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté à leur rythme le plus rapide en deux ans le mois dernier, les prix élevés des matières premières et le chaos de la chaîne d'approvisionnement ayant érodé les marges.

Dans la lignée de la faiblesse du secteur industriel, les services sont restés mous. L'indice PMI officiel non manufacturier est passé de 41,9 en avril à 47,8 en mai.

Les consommateurs étant confinés chez eux, les ventes au détail en avril ont reculé de 11,1 % par rapport à l'année précédente, la plus forte contraction depuis mars 2020, les services de restauration et les ventes d'automobiles étant particulièrement touchés.

L'activité dans les secteurs à forte intensité de contacts était toujours en contraction, indiquant une forte pression sur l'industrie des services, ont montré les PMI.

Le sous-indice de l'emploi dans le secteur des services a glissé à 45,3, en baisse de 0,5 point par rapport à avril, montrant une pression soutenue sur le marché du travail. Cela risque de poser des problèmes au gouvernement dans une année politiquement sensible, qui a donné la priorité à la stabilisation de l'emploi.

L'indice PMI composite officiel de la Chine, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et celle des services, s'est établi à 48,4, en hausse par rapport à 42,7.

Avec une plus grande urgence pour soutenir l'économie frappée par la pandémie, le Premier ministre Li Keqiang a réitéré la semaine dernière le frontloading du soutien politique et a déclaré que la Chine chercherait à obtenir une croissance économique positive en glissement annuel au deuxième trimestre.

Pékin a promis d'élargir les remises d'impôts, de reporter les paiements de la sécurité sociale et les remboursements de prêts et de déployer de nouveaux projets d'investissement pour soutenir l'économie, bien que les analystes disent que le gouvernement n'a montré aucun signe d'assouplissement de sa politique de zéro COVID.