Bourse de Paris : La baisse déjà de retour

Sur le podium des préoccupations des investisseurs, la bataille douanière entre les Etats-Unis et la Chine reste sur la plus haute marche, d'autant que JP Morgan en a remis une couche cette nuit en abandonnant sa vision haussière des actions chinoises. La banque mise dorénavant sur une guerre totale l'année prochaine, qui renforcera le dollar et pèsera sur le yuan, entre autres choses. Shanghai n'a pas réagi pour la simple et bonne raison que la semaine fériée bat son plein dans l'ancien Empire du Milieu. Mais c'est la seconde crainte des financiers qui a le vent en poupe : la pente haussière des rendements obligataires. Le 10 ans américain est au plus haut depuis 2011, au-dessus de 3,19%. Le deux ans n'avait jamais été aussi haut depuis la crise des subprimes et le 30 ans s'offre des pics de 4 ans. Cette progression est le fruit de l'optimisme sur la situation économique américaine, qui conforte la politique de resserrement monétaire de la Fed.



La troisième marche du podium est moins évidente : ça se bouscule au portillon. Sera-t-elle occupée par le Brexit, alors qu'il se murmure ce matin que Theresa May veut soumettre son projet au Parlement avant le début du mois de décembre ? Ou bien par la politique de l'exécutif au pouvoir en Italie, qui s'est toutefois employé à apaiser sa position hier ? A moins qu'il ne faille chercher du côté des ravages provoqués par le cocktail hausse du dollar, hausse du pétrole, sur les économies émergentes (et moins émergentes aussi) ?



Beaucoup de facteurs à prendre en considération donc, mais un qui domine ce matin : la hausse des rendements, dont on parlera beaucoup durant la séance et qui nourrit pas mal de commentaires cette semaine. Notamment sur la capacité de la Fed à gérer la phase qui suivra immédiatement le cycle de resserrement monétaire, disons à partir de 2020. Mais comme les banquiers centraux américains sont des gens brillants et heureux, tout devrait bien se passer, n'est-ce-pas ?



Les temps forts économiques du jour



Programme 100% américain aujourd'hui avec l'étude Challenger sur les destructions d'emplois en septembre puis les demandes hebdomadaires d'inscription au chômage (14h30 : consensus 214 000). Les commandes d'usines (16h00 : consensus +2,2%) suivront.



Il baisse, il baisse, l'euro, qui se traite 1,1471 USD ce matin. Et si l'once d'or recule légèrement à 1 196 USD, le pétrole reste au beau fixe, à 86,167 USD le Brent et 76,27 USD le WTI.



Les principaux changements de recommandations



Goldman Sachs reprend le suivi d'A2A à neutre en visant 1,60 EUR.

Exane BNP Paribas reprend le suivi d'Accor à neutre en visant 42 EUR.

Barclays entame le suivi de Gecina à surpondérer en visant 168 EUR.

Barclays entame le suivi d'Icade à pondération en ligne en visant 80 EUR.

Crédit Suisse passe de neutre à surperformance sur Korian, revalorisé de 32 à 38 EUR.

Kempen passe de vendre à neutre sur Mercialys, malgré un objectif abaissé de 15 à 14 EUR.

JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Norsk Hydro, en ramenant de 54 à 40,50 NOK son objectif.

Morgan Stanley réduit de pondération en ligne à souspondérer sa recommandation sur Sunrise, revalorisé de 90 à 95 CHF.

JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Swedbank, en ramenant de 240 à 210 SEK son objectif.

Morgan Stanley rehausse de souspondérer à pondération en ligne sa recommandation sur Swisscom, revalorisé de 505 à 515 CHF.