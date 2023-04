Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont baissé mardi, alors que les prix du pétrole brut et de l'or ont chuté sur les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, tandis que la prudence reste de mise à l'approche d'une semaine riche en bénéfices.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4 % à 6 h 59 (HE).

Les prix du brut ont baissé après avoir légèrement augmenté plus tôt dans la journée, les marchés restant prudents quant au resserrement monétaire des principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne, lors de leurs prochaines réunions de politique. [O/R]

Les prix de l'or ont baissé face au dollar, les investisseurs hésitant à faire de gros paris avant les données économiques américaines qui pourraient déterminer la stratégie de hausse des taux de la Fed. [GOL/]

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également glissé, alors que les investisseurs restent sur la touche pour évaluer les résultats des grandes entreprises prévus pour la semaine afin de mesurer la santé de l'Amérique des entreprises et de l'économie américaine. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse lundi, le ralentissement des secteurs de la technologie et de la finance ayant compensé les gains des valeurs liées aux ressources.

Dans les nouvelles des entreprises, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,82 $ CA par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,72 $ CA par action.

La Banque Nationale du Canada a fait passer le titre de la société énergétique Pason Systems Inc de "rendement sectoriel" à "surperformance".

MATIÈRES PREMIÈRES À 6 h 59 (HE)

Contrats à terme sur l'or : 1 984,1 $ ; -0,33% [GOL/]

Brut américain : 78,3 $ ; -0,58% [O/R]

Brut Brent : 82,23 $ ; -0,60% [O/R]

(1 $ = 1,3568 dollar canadien)