La baisse des prix du pétrole brut a permis aux États-Unis de revenir sur le marché pour reconstituer la réserve stratégique de pétrole, après avoir vendu une quantité record de brut en 2022.

Il y a un peu plus d'un mois, le ministère de l'énergie a annulé l'achat d'environ 3 millions de barils de pétrole pour la réserve stratégique de pétrole en raison de la hausse des prix au-delà de l'objectif de 79 dollars par baril pour le West Texas Intermediate, auquel le gouvernement souhaitait racheter le pétrole.

Mardi, le ministère de l'énergie a déclaré qu'il recherchait jusqu'à 3,3 millions de barils pour livraison en octobre, une décision qui pourrait être annulée si les prix du pétrole augmentent à nouveau. Le ministère de l'énergie a également légèrement relevé le prix auquel il souhaite racheter le pétrole.

Voici quelques informations sur le SPR et sur les efforts déployés pour y réintroduire du pétrole.

QU'EST-CE QUE LE SPR ?

Il s'agit de la plus grande réserve de pétrole d'urgence au monde. L'ancien président Gerald Ford a créé le SPR en 1975 après que l'embargo sur le pétrole arabe a fait grimper les prix de l'essence et endommagé l'économie. Les présidents ont puisé dans les réserves pour calmer les marchés pétroliers lors de guerres impliquant des pays producteurs de pétrole ou lorsque des ouragans ont frappé les infrastructures pétrolières le long du golfe du Mexique aux États-Unis. Le pétrole est stocké dans des cavernes souterraines sous haute surveillance sur quatre sites situés sur les côtes du Texas et de la Louisiane.

COMBIEN DE PÉTROLE SPR A-T-IL ÉTÉ VENDU EN 2022 ?

En 2022, l'administration du président Joe Biden a annoncé la vente de 180 millions de barils de pétrole de la réserve sur une période de six mois, la plus grande vente de SPR jamais réalisée, afin de faire baisser les prix de l'essence après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le ministère de l'énergie a également procédé à une vente de 38 millions de barils en 2022, mandatée par le Congrès.

À QUEL PRIX LES ÉTATS-UNIS VEULENT-ILS ACHETER LE PÉTROLE DU SPR ?

Le ministère de l'énergie a déclaré mardi qu'il rachèterait le pétrole jusqu'à 79,99 dollars le baril, soit près d'un dollar de plus que le prix cible précédent.

Toutefois, les achats pourraient être limités par la crainte de l'administration de faire quoi que ce soit pour augmenter les prix de l'essence avant les élections du 5 novembre. "Bien que le ministère de l'énergie semble revenir sur le marché en réponse à la récente faiblesse des prix du pétrole, nous pensons que la sensibilité de la Maison Blanche aux prix à la pompe n'a pas diminué", a déclaré ClearView Energy dans une note adressée à ses clients.

Le prix du pétrole West Texas Intermediate était d'environ 78,50 dollars le baril mardi, la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis et l'incertitude économique l'emportant sur les inquiétudes concernant l'aggravation de la guerre entre Israël et le Hamas au Moyen-Orient. Mais les prix pourraient augmenter rapidement à l'approche de la haute saison de conduite estivale aux États-Unis.

L'administration affirme avoir vendu les 180 millions de barils à un prix moyen d'environ 95 dollars le baril.

COMBIEN DE BARILS REVIENDRONT ?

L'administration a racheté jusqu'à présent environ 32,3 millions de barils de pétrole brut produit dans le pays depuis la vente des 180 millions de barils. Le ministère de l'énergie indique qu'il a également accéléré le retour de près de 4 millions de barils dans le SPR grâce à des prêts accordés aux compagnies pétrolières.

NIVEAU ACTUEL DU SPR

La réserve contient actuellement 367,2 millions de barils, dont près de 60 % de brut acide, c'est-à-dire de pétrole à teneur relativement élevée en soufre, que de nombreuses raffineries américaines sont conçues pour traiter.

Les ventes de 2022 ont fait chuter le SPR à son niveau le plus bas depuis environ 40 ans. Cela a suscité la colère de certains républicains qui ont accusé l'administration démocrate de laisser aux États-Unis une mince réserve d'approvisionnement pour faire face à une future crise. Le SPR n'a jamais contenu autant de pétrole qu'en 2009, soit près de 727 millions de barils.

L'administration affirme qu'elle dispose d'une stratégie en trois volets pour remettre du pétrole dans la réserve. Cette stratégie comprend le rachat de pétrole, le retour du pétrole prêté par le SPR aux entreprises et l'annulation des ventes de 140 millions de barils imposées par le Congrès jusqu'en 2027. Les législateurs démocrates et républicains avaient voté en faveur de ces ventes pour financer des programmes gouvernementaux.

Les États-Unis, qui produisent des volumes de pétrole record et qui devraient encore augmenter cette année, disposent de plus de brut dans le SPR que ce qui est exigé en tant que membre de l'Agence internationale de l'énergie, basée à Paris, l'organisme de surveillance de l'énergie de l'Occident. En vertu de l'accord, les États-Unis sont tenus de conserver 90 jours d'importations nettes de pétrole.