Bourse de Paris : La balle est dans le camp de la Fed

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Finalement, Donald Trump va peut-être arriver à ses fins avec la Fed. Le Président américain, qui continue à faire le vide autour de lui à la Maison Blanche , criera sans doute victoire si la banque centrale infléchit sa trajectoire de durcissement monétaire, lui qui accuse l'institution de saper sa politique. Avec la glissade de Wall Street, tous les regards sont tournés vers la décision de la Réserve Fédérale mercredi. Si le marché anticipe un nouveau tour de vis , il estime aussi que Jerome Powell pourrait assouplir son discours lors de la conférence de présentation qui suivra la décision.Les investisseurs vont aussi s'intéresser au discours prononcé mardi par le président chinois Xi Jinping pour les 40 ans du programme de réformes économiques et d'ouverture du pays, lancé en 1978 par Deng Xiaoping. Il lui sera difficile de ne pas évoquer les relations compliquées de son pays avec les Etats-Unis. A Londres, Theresa May s'emploie à combattre un courant parlementaire qui propose que la Chambre vote sur toutes les options concernant le Brexit, notamment sur un second referendum. La Première ministre a réaffirmé qu'elle mettrait la décision initiale des britanniques. Le débat a donné lieu à une belle passe d'armes avec son prédécesseur Tony Blair Ce matin, les marchés asiatiques sont en majorité haussiers malgré l'accès de faiblesse de Wall Street. Les "futures" américains y contribuent, car ils tiennent bon dans le vert. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe.La lecture finale de l'inflation de novembre en Europe (consensus +2%) et la balance commerciale de l'UE seront présentées à 11h00. Aux Etats-Unis, l'indice Empire State (14h30, consensus 23,3) et l'indice NAHB des prix immobiliers (16h00, consensus 60) seront de la partie.Il faut 1,13106 USD pour 1 EUR ce matin. L'once d'or est stable à 1 237 USD. Le baril de brut léger américain WTI prend 0,1% à 51,34 USD, quand le Brent de Mer du Nord est quasi-stable à 60,395 USD. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans est à 2,891%, en légère hausse. Le 2 ans est à 2,74%. Pas de répit pour le Bitcoin, qui a enfoncé le seuil des 2 900 USD.