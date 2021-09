La banque Ihag ne compte plus Peter Rüegg parmi ses dirigeants

Zurich (awp) - Menacé d'extradition vers les Etats-Unis, Peter Rüegg ne fait plus partie de la direction générale de la banque privée Ihag. Jusqu'ici numéro deux de l'établissement zurichois, le sexagénaire fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour des faits de fraude fiscale au détriment du Trésor américain.

M. Rüegg ne figure plus parmi les membres de la direction générale de l'établissement, a pu constater lundi AWP sur le site Internet de Ihag, confirmant une information du portail financier Inside Paradeplatz. Personne n'était disponible chez Ihag pour confirmer cette information ou commenter les circonstances du départ.

Le banquier et ex-directeur général adjoint de Ihag avait été arrêté mi-août à l'aéroport de Palma de Majorque avant d'être remis en liberté mais empêché de quitter le territoire espagnol. Quelques jours plus tard, la banque avait indiqué que les faits reprochés à Peter Rüegg relevaient d'une affaire privée dans laquelle celle-ci n'est pas impliquée.

Les déboires de M. Rüegg avaient été relayés par plusieurs médias espagnols après l'arrestation du banquier aux Baléares, où il pensait passer quelques jours de vacances dans une résidence secondaire dont il est propriétaire.

A en croire la presse, les autorités étasuniennes reprochent au financier zurichois d'avoir transféré à Hong Kong et à Singapour entre 2008 et 2014 quelque 115 millions de dollars appartenant à trois clients nord-américains à partir de comptes bancaires non déclarés, leur permettant de soustraire au fisc un montant de 65 millions de dollars.

fr/buc