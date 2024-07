Zurich (awp) - Liechtensteinische Landesbank (LLB) a acquis la filiale autrichienne de la Banque cantonale de Zurich pour un montant tenu secret. Avec cette opération, l'établissement de la principauté met la main sur plus de 3 milliards de francs suisses d'avoirs sous gestion.

Le groupe bancaire LLB, présent à Vienne via sa filiale Liechtensteinische Landesbank (Österreich), renforce ainsi sa présence sur le marché autrichien de la banque privée, a-t-il précisé dans un communiqué.

Présente à Salzbourg et Vienne, Zürcher Kantonalbank Österreich est active dans la banque privée et la gestion d'actifs avec 120 employés. L'établissement, qui détient 3,1 milliards d'euros d'avoirs sous gestion, compte parmi ses clients principalement des Autrichiens et des Allemands.

Cette acquisition "représente la prochaine étape logique pour renforcer notre position comme l'un des leaders de la gestion de fortune en Autriche", a indiqué Natalie Flatz, présidente du conseil de surveillance de LLB Autriche.

Le prix de la transaction, payé en numéraire, n'a pas été divulgué. L'opération va cependant faire baisser de 1% le ratio de fonds propres du groupe LLB, mais ce dernier va continuer à dépasser la barre des 16%.

