La banque australienne ANZ voit ses marges s'améliorer grâce à la hausse des taux, les bénéfices en espèces augmentent.

Australia and New Zealand Banking Group a battu les estimations de bénéfices du premier semestre mercredi, aidé par la reprise des provisions de l'ère de la pandémie et la croissance des prêts immobiliers en Nouvelle-Zélande, et prévoit une amélioration des marges du second semestre avec la hausse des taux d'intérêt.

Le créancier a déclaré qu'il s'attendait à ce que les marges soient en partie aidées par une croissance des bénéfices liée aux dépôts, le secteur bancaire entrant dans une nouvelle période de hausse des taux d'emprunt.

La Reserve Bank of Australia a procédé mardi à sa première hausse de taux en plus de dix ans. La Reserve Bank of New Zealand a relevé ses taux lors de ses quatre dernières réunions pour atteindre des niveaux jamais vus depuis juin 2019.

"Une hausse des taux qui va faire mal à certaines personnes, qui va retirer de l'argent des poches des gens. Mais à ce stade, les gens sont bien préparés à cela", a déclaré le directeur général Shayne Elliott.

Les actions du créancier étaient en hausse de 2,1 % à 27,830 dollars australiens, dépassant une hausse de 0,7 % de l'indice de référence ASX 200, et marquant le plus grand saut intrajournalier en pourcentage d'ANZ depuis le 17 mars.

Sous l'effet d'une augmentation des revenus provenant des clients institutionnels, d'un fort dynamisme des prêts immobiliers en Nouvelle-Zélande, de la maîtrise des coûts et de la reprise de provisions pour crédit d'une valeur de 284 millions de dollars australiens, le bénéfice en espèces des activités poursuivies a augmenté de 4,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,11 milliards de dollars australiens (2,2 milliards de dollars), dépassant l'estimation consensuelle de Visible Alpha de 2,99 milliards de dollars australiens.

Toutefois, il a baissé de 3 % par rapport au semestre précédent.

"Le faible résultat du bénéfice de base est susceptible de préoccuper les investisseurs aujourd'hui", ont déclaré les analystes de Citi dans une obligation. "Cependant, le second semestre devrait s'améliorer car la hausse des taux commence à faire croître les marges d'intérêt nettes."

La marge d'intérêt nette - une mesure clé de la rentabilité - a reculé à 1,58 % au cours du semestre, contre 1,65 % au second semestre https://yourir.info/resources/4d216b570d08af30/announcements/anz.asx/3A579444/ANZ_ANZ_Full_Year_Results_Dividend_Announcement_Appendix_4E.pdf de 2021.

"Lorsque je regarde l'environnement dans lequel nous avons dû opérer au cours du semestre, je pense en fait que c'est un résultat très solide... nous avons géré les marges de manière serrée", a déclaré le directeur financier Farhan Faruqui.

ANZ, qui a perdu des parts du marché australien des prêts immobiliers depuis 2019 sur fond d'allégations de lenteur de traitement, a déclaré que la capacité s'était améliorée au cours du semestre et qu'elle était en bonne voie pour connaître une croissance conforme à celle des autres grandes banques nationales d'ici la fin de l'exercice.

Elle a également annoncé son intention d'établir une nouvelle société holding mère cotée en bourse qui contrôlerait deux groupes d'entités distinctes détenues à 100 % : les groupes bancaires et non bancaires, reflétant la structure organisationnelle des banques mondiales.

La banque a déclaré un dividende intérimaire de 72 cents australiens par action, contre 70 cents australiens un an plus tôt. (1 $ = 1,4088 dollar australien) (Reportage de Sameer Manekar et Harish Sridharan à Bengaluru ; Montage de Shailesh Kuber et Richard Pullin)