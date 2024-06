Lloyds Banking Group va quitter l'un de ses bureaux londoniens dans le cadre d'un regroupement dans trois locaux restants, a annoncé la banque britannique jeudi.

Lloyds quittera son bâtiment situé au 125 London Wall, dans le quartier financier de la City, d'ici 2025, a indiqué la banque.

Le bureau voisin du prêteur à Old Broad Street, qu'il a rénové, deviendra son nouveau siège, alors que la banque cherche à moderniser son parc immobilier à travers la Grande-Bretagne et à le rendre plus respectueux de l'environnement.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus large du secteur financier britannique en faveur d'une réduction des coûts immobiliers par les banques, après que les habitudes de travail ont changé pendant la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Des banques comme HSBC ont réduit leur présence dans le quartier financier de Canary Wharf, au profit de locaux plus petits situés ailleurs, car de plus en plus d'employés travaillent à domicile.