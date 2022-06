La banque centrale australienne admet que la sortie de l'objectif de rendement a été désordonnée et dommageable.

Dans le cadre d'une révision de son objectif de rendement, la Reserve Bank of Australia (RBA) a déclaré qu'il était peu probable qu'elle utilise à nouveau un objectif de rendement, préférant se contenter d'acheter des obligations dans des montants fixes pour toutes les échéances.

En particulier, il est maintenant clair que l'expérience de 21 mois avec l'objectif de rendement aurait dû se terminer plus tôt et que tout nouveau programme serait plus court.

"L'objectif a été atteint pendant la majeure partie de la période, mais la sortie à la fin de 2021 a été désordonnée et associée à une volatilité du marché obligataire et à une certaine dislocation du marché", a déclaré la RBA. "Cette expérience a causé quelques dommages à la réputation de la Banque".

Le programme a débuté en mars 2020 dans le cadre d'un plan de relance massif contre la pandémie. Il visait initialement à maintenir les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans autour de 0,25 %, bien qu'il ait été abaissé à 0,1 % plus tard cette année-là.

Pendant la majeure partie de son existence, le plan a permis de maintenir les rendements et les taux d'intérêt du marché à un niveau inférieur à ce qu'ils auraient été autrement et d'exercer une pression à la baisse sur le dollar local.

Cependant, à la fin de 2021, les rendements ont commencé à augmenter, car le marché a commencé à évaluer le risque d'une augmentation plus tôt que prévu du taux d'escompte.

La RBA a d'abord acheté des obligations pour défendre l'objectif mais, fin octobre, elle s'est retirée du marché, faisant bondir les rendements et déclenchant de lourdes pertes dans les contrats à terme sur obligations.

"La fin de l'objectif de rendement a été un défi pour un certain nombre de participants aux marchés financiers, y compris ceux qui s'attendaient à ce que l'objectif soit maintenu", a déclaré la RBA.

"En outre, les achats de la Banque pour défendre l'objectif de rendement ont eu un coût financier compte tenu de la hausse subséquente des rendements."

En conséquence, le conseil de décision de la RBA a convenu de renforcer la manière dont il prend en compte l'ensemble des scénarios lors de la prise de décisions politiques, en particulier lorsqu'elles impliquent des mesures politiques non conventionnelles, a indiqué la revue.