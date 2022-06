La banque centrale australienne annonce d'autres hausses de taux alors que les taux restent "très bas".

Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que les pressions sur les prix continuaient de s'intensifier, tant au niveau mondial que national, et que l'inflation atteindrait désormais 7 % d'ici la fin de l'année, contre une prévision précédente de 6 %.

Il s'agirait du rythme le plus élevé depuis des décennies et d'un taux bien supérieur à la fourchette cible à long terme de la RBA, qui est de 2 à 3 %.

"Alors que nous traçons notre chemin de retour vers une inflation de 2 à 3 %, les Australiens doivent se préparer à de nouvelles hausses des taux d'intérêt", a averti M. Lowe dans un discours. "Le niveau des taux d'intérêt est encore très bas pour une économie avec un faible taux de chômage et qui connaît une forte inflation."

Le taux d'escompte officiel est actuellement de 0,85 %, après avoir été relevé de 50 points de base au début du mois, suite à une première hausse d'un quart de point en mai.

Les marchés s'attendent à une autre augmentation d'un demi-point en juillet, puis à une série de hausses pour porter les taux à 3,75 % d'ici la fin de l'année.

Cela constituerait l'un des cycles de resserrement les plus agressifs jamais enregistrés et porterait les taux bien au-delà du niveau de 2,5 % qui, selon M. Lowe, est à peu près neutre pour l'économie.

"Je tiens cependant à souligner que nous ne sommes pas sur une voie préétablie", a insisté Lowe mardi. "La vitesse à laquelle nous augmentons les taux d'intérêt, et la distance à parcourir, seront guidées par les données entrantes et l'évaluation par le conseil d'administration des perspectives d'inflation et du marché du travail."

En particulier, la RBA surveillera la réaction des dépenses des ménages à l'augmentation des coûts d'emprunt, étant donné que les salaires réels sont en baisse et que les prix de l'immobilier diminuent par rapport à leurs sommets.

Néanmoins, M. Lowe a déclaré qu'il était important que les prévisions d'inflation restent ancrées autour de 2-3 % et que la hausse des prix actuelle ne se répercute pas sur les prévisions d'inflation à venir.

"Les taux d'intérêt plus élevés ont un rôle à jouer ici, en aidant à garantir que les dépenses augmentent globalement en fonction de la capacité de l'économie à produire des biens et des services", a déclaré Lowe.