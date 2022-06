La banque centrale australienne estime que l'inflation est trop élevée et qu'il faut prendre des mesures "décisives".

Dans une rare interview télévisée mardi soir, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que l'inflation des prix à la consommation était désormais susceptible d'atteindre 7 % d'ici la fin de l'année, contre 5,1 % actuellement.

Il s'agit d'une forte hausse par rapport à la prévision précédente de 5,9 %, et le taux serait le plus élevé depuis le milieu de l'année 1990. Il est également bien supérieur à la fourchette cible à long terme de la RBA, qui est de 2 à 3 %.

"C'est un chiffre très élevé et nous devons être en mesure de tracer une trajectoire de retour à une inflation de 2 à 3 %", a déclaré M. Lowe à la télévision Australian Broadcasting Corp.

"Avec une inflation aussi élevée qu'elle l'est et alors que les taux d'intérêt sont aussi bas qu'ils le sont, nous avons estimé qu'il était important de prendre une mesure décisive pour normaliser les conditions monétaires et nous l'avons fait lors de la dernière réunion."

La RBA a surpris au début du mois en relevant le taux d'escompte de 50 points de base à 0,85 %, soit deux fois plus que ce que beaucoup avaient prévu. Lowe a clairement indiqué qu'il y avait plus de resserrement à venir.

"Je pense qu'il est raisonnable que le taux d'escompte atteigne 2,5 % à un moment donné", a-t-il déclaré. "La vitesse à laquelle nous atteindrons 2,5 %, et même si nous atteignons 2,5 %, sera déterminée par les événements."

Les investisseurs inquiets parient fortement que la RBA augmentera encore de 50 points de base en juillet et août, et que les taux atteindront 3,5 % d'ici la fin de l'année.

Ces perspectives agressives interviennent dans un contexte de déroute des marchés internationaux sur fond de crainte que les taux d'intérêt mondiaux ne doivent augmenter de manière si agressive qu'ils feront basculer le monde dans la récession.

La Réserve fédérale américaine tient sa réunion de politique générale mercredi et les spéculations sont intenses quant à une augmentation drastique des taux de 75 points de base, étant donné la vitesse de l'inflation.

M. Lowe a déclaré que l'inflation en Australie ne commencerait pas à ralentir avant le premier trimestre de l'année prochaine, mais il est convaincu qu'une politique plus stricte finira par la faire baisser.

"Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que l'inflation revienne à 2 ou 3 %", a-t-il ajouté. "Et il n'est pas clair pour l'instant jusqu'où les taux d'intérêt devront monter pour y parvenir."