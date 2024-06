Le directeur de la banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, s'est inquiété vendredi du fait que les marchés financiers continuaient d'anticiper une inflation élevée malgré des données montrant une modération, un point de vue partagé par d'autres responsables de la banque.

Les commentaires de plusieurs responsables de la banque suggèrent un alignement sur la question au sein de la banque, après une décision partagée sur les taux le mois dernier.

Lors d'un événement à Sao Paulo, M. Campos Neto a déclaré qu'il pensait que le temps jouerait en faveur de la banque centrale en dissipant ce qu'il a appelé les "bruits" qui ont fait augmenter les attentes du marché en matière d'inflation.

Les responsables de la banque centrale brésilienne ont mis en garde contre l'augmentation des prévisions d'inflation dans le pays, malgré des chiffres d'inflation meilleurs que prévu.

S'exprimant lors d'un autre événement organisé par l'Université de Brasilia (UnB), le directeur de la politique monétaire, Gabriel Galipolo, a déclaré que les restrictions des liquidités mondiales dans un environnement de taux d'intérêt élevés dans les économies avancées avaient entraîné des défis supplémentaires.

"Ce qui place le Brésil dans une situation un peu plus délicate, c'est que nous avons vu des changements dans le taux terminal, mais nous continuons à voir des attentes (d'inflation) non ancrées", a-t-il déclaré.

Les économistes privés interrogés chaque semaine par la banque centrale ont relevé leurs projections de fin d'année pour le taux d'intérêt de référence Selic à 10,25 %.

Ils ont également augmenté leurs projections d'inflation à 3,88 % cette année, 3,77 % en 2025 et 3,60 % en 2026, par rapport à l'objectif officiel de 3 %.

M. Campos Neto a déclaré que la banque centrale s'était abstenue de signaler toute mesure future dans sa dernière décision de politique générale en mai afin de gagner du temps pour comprendre le scénario international et "une telle dichotomie" entre les bons chiffres de l'inflation et les mauvaises attentes en matière d'inflation au Brésil.

Après que les données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis, d'une ampleur inattendue, aient dissipé les espoirs de la Réserve fédérale américaine de s'engager bientôt dans un cycle d'assouplissement, Campos Neto a déclaré qu'il n'y avait pas de relation mécanique entre les données et la conduite de la politique monétaire au Brésil, soulignant que les décideurs politiques se concentreraient sur la manière dont ces développements pourraient avoir un impact sur les variables macro-économiques.

Le taux d'inflation annuel du Brésil a atteint 3,7 % à la mi-mai, dépassant l'objectif de 3 % de la banque centrale, mais se situant dans sa fourchette de 1,5 % à 4,5 %.

Plus tôt dans la journée de vendredi, lors d'un autre événement à Sao Paulo, le directeur des affaires internationales de la banque centrale, Paulo Picchetti, a souligné que ramener l'inflation à son objectif était un défi "énorme", mais a réaffirmé l'engagement de la banque centrale à le poursuivre.

M. Picchetti a également déclaré qu'il était prématuré de parler d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt à l'heure actuelle.

Les décideurs politiques ont réduit les taux de 325 points de base depuis le début du cycle d'assouplissement en août, pour les ramener à 10,50 %.

Dans une décision partagée le mois dernier, la banque centrale a réduit les taux de 25 points de base, après six réductions deux fois plus importantes. La prochaine réunion de politique monétaire aura lieu les 18 et 19 juin, les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoyant une pause dans le cycle d'assouplissement.