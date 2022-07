L'accord a été signé par la Banque populaire de Chine (PBOC) et l'Autorité monétaire de Hong Kong. Il s'agit du premier accord de swap permanent de la PBOC, selon un communiqué publié sur son site Web.

La PBOC a déclaré que l'accord amélioré pourrait fournir un soutien de liquidité plus stable et à long terme au marché de Hong Kong, aider à stabiliser les attentes du marché et promouvoir le développement du marché offshore du yuan de Hong Kong.

(1 $ = 6,7000 yuan renminbi chinois)