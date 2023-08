L'état de santé du patient chinois reste une source de préoccupation majeure, mais les marchés boursiers occidentaux conservent un fond d'optimisme inébranlable, après une saison des résultats d'entreprises jugée solide. Les statistiques publiées par Pékin sont mauvaises, Donald Trump est inculpé et les actions technologiques américaines montent : la routine, quoi !

Dans les tableaux de publication de statistiques macroéconomiques des plateformes professionnelles, les chiffres apparaissent en vert quand ils sont plus favorables que prévu et en rouge quand ils sont inférieurs au consensus, c’est-à-dire à la moyenne des attentes des prévisionnistes. Dans le cas de la Chine, tout est rouge ou presque depuis des mois, comme une sorte d'hommage à la charte graphique officielle du PCC. Rebelote ce matin, avec des statistiques mensuelles plus faibles que prévu pour la production industrielle, les ventes de détail et l'investissement. Pendant ce temps, le taux de chômage est en hausse, surtout chez les jeunes. Le bureau chinois des statistiques va d'ailleurs cesser de publier les données sur le chômage des jeunes, officiellement pour revoir sa façon de conter compter cette catégorie, qui comprend une majorité d'étudiants qui ne devraient pas être retenus, justifie Pékin. N'empêche, cette décision déclenche un petit sourire en coin. Tout ça pour dire que ça ne va toujours pas très fort pour la seconde économie mondiale, qui peine à relancer la machine. Le retour des craintes sur la stabilité du secteur immobilier n'arrange rien à l'affaire.

La situation est jugée suffisamment grave pour que la banque centrale chinoise ait été amenée à bouleverser sa routine cette nuit. Les économistes pensaient que la PBOC agirait en septembre, mais elle a dégainé quelques assouplissements dès ce 15 août : les taux de la facilité de prêt à moyen terme, connue sous le nom de MLF, et de la facilité court terme ont été réduits. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Enfin pas tant que ça, comme l'explique le chef de la recherche d'ING en Asie-Pacifique, Robert Carnell, qui me sauve régulièrement la mise en décryptant des décisions à l'heure où tout le monde dort de ce côté-ci du monde. Bob nous dit que la décision de la PBOC laisse penser que les autorités s'inquiètent de plus en plus de l'état de la macroéconomie, mais que ça ne signifie pas que les politiques vont sortir l'artillerie lourde en réponse. Les baisses de taux vont quand même améliorer la capacité de service de la dette des gouvernements locaux et des sociétés immobilières à court d'argent, ajoute Bob.

La réaction des marchés asiatiques à cette annonce est timide ce matin. Séoul est hors jeu pour un jour férié. L'Australie et le Japon, qui restent généralement assez stoïques face aux atermoiements chinois, sont en hausse. En revanche Shanghai et Hong Kong piquent du nez, parce que les investisseurs sentent bien que ce petit pas en avant de la PBOC n'est suffisant ni pour sauver les géants vacillants de l'immobilier, ni pour relancer la dynamique économique. La stratégie des pansements continue à décevoir, parce que les financiers veulent des électrochocs. En même temps si la panique s'emparait des décideurs chinois, ou si l'ébauche d'une réaction en chaîne immobilier / banques / collectivités locales s'enclenchait en Chine, je vous donne mon billet que le niveau d'angoisse commencera par monter en flèche sur les marchés du monde entier.

Mais pour l'instant on s'en fout un peu et on préfère fantasmer sur un plan de relance magique annoncé par Xi Jinping si les choses tournent vraiment mal. D'ailleurs, les déboires chinois n'ont pas empêché les indices occidentaux de rebondir hier. Modérément en Europe et un peu plus fort du côté des technologiques américaines, qui ont une fois de plus été dopées par leur dernière star, Nvidia. La nouvelle égérie de l'intelligence artificielle a bondi de 7% après une étude très optimiste de Morgan Stanley, entraînant derrière elle tout le compartiment, notamment les semiconducteurs. En revanche, le reste de la cote a eu du mal à suivre la cadence. Nvidia et consorts donnent toujours l'impression d'être l'arbre qui cache la forêt. Mais ça continue à fonctionner, comme c'est le cas depuis la fin 2022.

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump peut ajouter une nouille à son collier judiciaire. L'ancien président des Etats-Unis a été mis en accusation en Géorgie pour avoir tenté de faire annuler sa défaite de 2020 dans cet Etat. C'est sa quatrième mise en cause devant un tribunal depuis le début de l'année. Les taux américains se tendent, avec un 10 ans à 4,2%, aux portes de ses meilleurs niveaux du cycle actuel. Le marché obligataire a l'air moins persuadé que le marché action que la hausse des taux de la Fed est terminée. Il est plus barbant alors on l'écoute moins, mais il a quand même souvent raison. Les paris restent ouverts.

En attendant, les indicateurs avancés occidentaux sont haussiers en ce 15 août.

Les temps forts économiques du jour

Le marché prendra connaissance de l'indice ZEW de confiance des milieux financiers allemands (11h00). Aux Etats-Unis une quadruple statistique : indice Empire Manufacturing d'août et ventes de détail de juillet (14h30), puis stock d'entreprises de juin et indice des prix immobiliers d'août (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0914 USD. L'once d'or s'échange à 1906 USD. Le pétrole varie peu, avec un Brent de Mer du Nord à 86,27 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,07 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 4,20%. Le bitcoin s'échange autour de 29 360 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Engie et Microsoft développent conjointement des projets solaires communautaires aux Etats-Unis.

Voltalia a des ambitions en Albanie.

Elles ont publié / Elles doivent publier : personne…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Straumann publie des revenus en ligne au S1 et annonce le départ de son président en 2024, remplacé par la vice-présidente Petra Rumpf.

Tecan publie des semestriels en baisse et confirme les objectifs 2023 fixés en mars.

Annonces importantes (et moins importantes)