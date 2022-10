La banque centrale chinoise dispose d'outils politiques pour guider les attentes du yuan - un ancien responsable de la PBOC

Les remarques de Sheng Songcheng, l'ancien chef du département des statistiques et de l'analyse de la PBOC, interviennent alors que le yuan a perdu près de 12 % par rapport au dollar depuis le début de l'année. Le billet vert s'est régulièrement apprécié par rapport à de nombreuses devises à la lumière du resserrement monétaire hawkish de la Réserve fédérale.

"Si l'économie chinoise pouvait se stabiliser et se redresser rapidement, l'effet de contagion de la politique monétaire américaine serait considérablement réduit", a déclaré M. Sheng, qui s'attend à ce que le yuan s'échange dans une fourchette de 7,0 à 7,3 par dollar pour le reste de l'année.

Les chocs COVID-19, les perturbations de l'approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires causées par la crise ukrainienne et le ralentissement de la croissance mondiale ont constitué de puissants vents contraires pour la deuxième plus grande économie du monde.

Le troisième trimestre de l'économie chinoise devrait souligner l'intensification des défis à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon un sondage Reuters. Un rebond de la croissance la laissera néanmoins sur la voie de l'une de ses pires années en près d'un demi-siècle.

La PBOC a récemment déclaré que la stabilisation du yuan était une priorité absolue et a mis en garde les acteurs du marché contre les paris lourds à sens unique sur la monnaie.

La PBOC pourrait "recommencer à utiliser le facteur anticyclique dans la fixation du point médian, ou augmenter la taille de l'émission de billets sur le marché offshore pour resserrer la liquidité du yuan si nécessaire" pour guider les attentes du marché, a ajouté Sheng.

Les autorités monétaires ont demandé aux banques nationales de relancer une boîte à outils de fixation du yuan abandonnée il y a deux ans alors qu'elles s'efforcent de défendre la monnaie qui s'affaiblit rapidement, a déclaré à Reuters fin septembre une personne familière avec le processus de fixation du taux du yuan.