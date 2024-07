La banque centrale chinoise dispose de centaines de milliards de yuans d'obligations à emprunter, et les vendra en fonction des conditions du marché, a déclaré la banque à Reuters vendredi, dans le cadre d'un plan que les marchés considèrent comme un effort pour refroidir un puissant rallye obligataire.

La Banque populaire de Chine (PBOC) empruntera des obligations à moyen et long terme sur une base non garantie et les vendra en fonction des conditions du marché, car elle a signé des accords avec plusieurs institutions financières majeures concernant l'emprunt d'obligations, selon la banque.

Ces remarques officielles interviennent à un moment où les obligations souveraines chinoises ont enregistré de bonnes performances cette année, les rendements atteignant des niveaux historiquement bas, alors que l'économie chancelante et la volatilité des marchés boursiers ont poussé les épargnants à se tourner vers des investissements à revenu fixe, considérés comme des valeurs refuges.

Les contrats à terme sur les obligations du Trésor chinois ont chuté vendredi, tandis que les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, ont augmenté.

Ming Ming, économiste en chef chez CITIC Securities, a déclaré que les commentaires clarifiaient davantage l'emprunt de la banque centrale et la vente subséquente d'obligations du Trésor.

"La taille des bons du Trésor à la disposition de la banque centrale atteignant des centaines de milliards de yuans, une seule journée de vente concentrée aura un impact significatif sur le marché", a déclaré Ming Ming.

La banque centrale chinoise a déclaré en début de semaine qu'elle emprunterait bientôt des bons du Trésor auprès de certains négociants principaux, précisant les détails d'un plan qui, selon les analystes, vise à mettre un plancher sous les taux d'intérêt nationaux en chute libre.

L'emprunt de bons du Trésor par la PBOC préparera le terrain pour une éventuelle vente de bons du Trésor, un nouvel outil qui l'aidera à contrôler le flux de crédit et les rendements du marché.

"Sans un resserrement monétaire plus important, qui ne semble pas être à l'ordre du jour, le mieux que la PBOC puisse espérer est de provoquer une pause à court terme dans la hausse des obligations", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie de la Chine chez Capital Economics.

Le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, a laissé entendre le mois dernier, lors du Forum Lujiazui, que la banque centrale pourrait bientôt commencer à négocier sur le marché obligataire secondaire.

La banque centrale a déclaré en mai qu'elle vendrait des titres de créance à faible risque, y compris des obligations d'État, lorsque cela s'avérerait nécessaire, tout en accordant une attention particulière à l'évolution actuelle du marché obligataire et aux risques potentiels.

Bloomberg News a d'abord fait état de l'accord d'emprunt obligataire de la PBOC.