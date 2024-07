La banque centrale chinoise dispose de centaines de milliards de yuans d'obligations à moyen et long terme pour emprunter, et les vendra en fonction des conditions du marché, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant une déclaration de la Banque populaire de Chine (PBOC).

La PBOC a signé des accords avec plusieurs grandes institutions financières concernant l'emprunt d'obligations, alors qu'elle cherche à calmer la hausse des obligations, a rapporté Bloomberg.

La banque centrale empruntera les obligations sur une base ouverte et non garantie et les vendra en fonction des conditions du marché, selon le rapport.