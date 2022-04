La banque centrale chinoise étend le projet pilote de yuan numérique à d'autres villes

La People's Bank of China (PBOC) a déclaré qu'elle allait promouvoir la recherche et le développement de la monnaie numérique, surnommée e-CNY, et étendre la portée du projet pilote, selon une déclaration en ligne.

Tianjin, Chongqing, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen et six villes de la province côtière du Zhejiang seront ajoutées aux 10 grandes villes "pilotes" existantes pour tester l'utilisation de l'e-CNY, a-t-il précisé.

Les six villes du Zhejiang, dont la capitale provinciale Hangzhou, accueilleront les Jeux asiatiques en septembre.

La PBOC a intensifié les tests de la monnaie numérique ces dernières années et espérait profiter des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour promouvoir la mondialisation du yuan.

Cependant, l'objectif de Pékin de faire un coup d'éclat olympique avec sa monnaie numérique a été contrecarré par une exclusion des spectateurs étrangers provoquée par le COVID 19. Au lieu de cela, elle a été adoptée par un public captif de locaux incapables d'utiliser leurs applications de paiement numérique habituelles.

La déclaration de la PBOC indique également que Pékin et Zhangjiakou, qui ont co-organisé les Jeux d'hiver en février, deviendront également les villes pilotes de e-CNY.