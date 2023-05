La banque centrale chinoise a déclaré lundi qu'elle maintiendrait des liquidités raisonnablement abondantes et des taux d'intérêt raisonnables et appropriés, en se concentrant sur le soutien de la demande intérieure dans un contexte d'incertitudes.

La Banque populaire de Chine (PBOC) fournira un soutien "fort et stable" à l'économie réelle dans le cadre de sa politique monétaire "prudente" qui sera précise et énergique, a déclaré la banque dans son rapport sur la mise en œuvre de la politique monétaire du premier trimestre.

"L'environnement extérieur actuel devient plus complexe et plus sévère, la force motrice interne de l'économie nationale n'est toujours pas forte et la demande reste insuffisante", a déclaré la banque centrale.

L'effet "cicatrisant" du COVID-19 ne s'est pas estompé, car la durabilité de la reprise de la consommation en Chine est menacée et la pression sur l'emploi des jeunes est élevée, tandis que le ralentissement de l'économie mondiale accroît les pressions sur la demande extérieure, a déclaré la banque.

La banque centrale améliorera ses ajustements de politique anticyclique, en équilibrant les objectifs à court et à long terme, la croissance économique et la stabilité des prix, et en améliorant la durabilité du soutien à l'économie réelle, a-t-elle déclaré.

La PBOC a renouvelé les prêts à moyen terme arrivant à échéance tout en maintenant le taux d'intérêt inchangé lundi, comme prévu, mais les marchés s'attendent à ce que l'assouplissement monétaire soit inévitable dans les mois à venir pour soutenir la reprise économique.

La banque centrale surveillera les changements marginaux des prix des biens, guidera et stabilisera les attentes sociales et maintiendra les prix fondamentalement stables, a déclaré la banque centrale.

L'inflation des prix à la consommation en Chine pourrait reprendre modérément au second semestre de cette année, et il n'y a pas de base pour une déflation ou une inflation à long terme dans l'économie, a déclaré la banque centrale.