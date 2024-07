La banque centrale chinoise a déclaré qu'elle procéderait à des accords d'achat d'obligations (repo) ou à des prises en pension en fonction des conditions du marché à partir de lundi.

La durée des prises en pension temporaires ou des prises en pension inversées sera celle des prêts au jour le jour.

La Banque populaire de Chine a déclaré dans un avis que cette mesure visait à maintenir un niveau raisonnable de liquidités dans le système bancaire et à accroître la précision et l'efficacité des opérations d'open market. (Reportage de Liz Lee et de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Kim Coghill)