La banque centrale chinoise a arraché le yuan à son plus bas niveau depuis 16 ans par rapport au dollar lundi en fixant un taux de référence quotidien avec le plus fort biais jamais enregistré, signalant un malaise croissant face à la récente faiblesse de la monnaie.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,2148 pour un dollar, soit 3 pips de plus que le taux précédent de 7,2150.

Ce taux est supérieur de 1 289 pips à l'estimation de Reuters (7,3437) et constitue l'écart le plus important jamais enregistré par rapport aux projections du marché. Au cours des derniers mois. La PBOC a fixé des taux directeurs quotidiens plus fermes que prévu afin d'enrayer le déclin du yuan.

La fixation du point médian, qui s'est considérablement renforcée, a également limité la marge de manœuvre à la baisse du yuan. La limite inférieure de la bande de négociation quotidienne est plafonnée à 7,3591.

"L'élargissement de l'écart de fixation implique que les autorités montrent à nouveau leur détermination à empêcher le yuan de s'affaiblir davantage, avec un geste politique pour guider les attentes du marché vers une moindre dépréciation", a déclaré Bruce Pang, économiste en chef chez Jones Lang Lasalle.

"Mais le yuan pourrait être confronté à d'autres défis à court terme, compte tenu des incertitudes liées au rythme (de resserrement monétaire) de la Réserve fédérale, à la divergence de politique sino-américaine et à la baisse de l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale.

Sur le marché au comptant, le yuan onshore a ouvert à 7,3416 pour un dollar et changeait de mains à 7,3245 à 0210 GMT, 205 pips plus ferme que la clôture de la fin de session précédente.

Le taux au comptant a atteint un plus bas de 7,3510 pour un dollar vendredi dernier - un niveau vu pour la dernière fois pendant la crise financière mondiale - marquant une baisse de 6,1% depuis le début de l'année.

Le yuan offshore a suivi la tendance et a rebondi à 7,3419 pour un dollar à 0210 GMT, comparé à la clôture précédente de 7,3648.

"Il y aura plus d'attention à savoir si la PBOC augmente sa défense alors que le yuan au comptant est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets cycliques, ou si elle augmente le fixing USD/CNY à la place et réduit le taux de facilité de prêt à moyen terme (MLF) vendredi à nouveau", ont déclaré les analystes de HSBC dans une note.

Quelque 400 milliards de yuans (54,61 milliards de dollars) de prêts à moyen terme doivent arriver à échéance vendredi, date à laquelle la PBOC devrait les renouveler.

Par ailleurs, les opérateurs de change ont déclaré que les participants au marché seront très attentifs à une série de données économiques qui doivent être publiées cette semaine, y compris les indicateurs de crédit et d'activité du mois d'août, pour obtenir plus d'indices sur la santé de l'économie chinoise en difficulté. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)