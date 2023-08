La Chine va débloquer les canaux de financement des actions, des obligations et des prêts pour les entreprises privées et soutenir leur cotation et leur refinancement, a déclaré la banque centrale jeudi à la suite d'une réunion mercredi avec les entreprises et les prêteurs.

La deuxième économie mondiale utilisera les actions et les obligations pour gérer les risques associés aux promoteurs immobiliers de manière prudente et guidera les investisseurs institutionnels pour qu'ils achètent des obligations d'entreprises privées, a déclaré la Banque populaire de Chine dans un communiqué. (Rapport d'Ellen Zhang et de Ryan Woo)