La banque centrale chinoise a surpris les marchés pour la deuxième fois cette semaine en menant une opération de prêt non programmée à des taux fortement réduits, suggérant que les autorités tentent de fournir un stimulus monétaire plus important pour soutenir l'économie en difficulté.

L'opération de facilité de prêt à moyen terme (MLF) intervient après que la banque centrale a abaissé plusieurs taux de prêt de référence lundi, quelques jours seulement après une réunion des hauts responsables, qui a mis en évidence d'autres réformes majeures.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a émis 200 milliards de yuans (27,5 milliards de dollars) de prêts à un an dans le cadre de son MLF à 2,30 %, soit une baisse de 20 points de base par rapport à son précédent prêt MLF, a déclaré la banque dans un communiqué.

Elle a également injecté 235,1 milliards de yuans sur les marchés par le biais de prises en pension à sept jours à 1,70 %.

Les marchés boursiers chinois ont réagi négativement à cette nouvelle, estimant que l'urgence soudaine des autorités à prêter signifiait que les pressions déflationnistes et la faiblesse de la demande des consommateurs étaient plus graves que ce qui était prévu dans les actifs. La Chine a publié des données sur le PIB plus faibles que prévu au début du mois.

L'indice Hang Seng China Enterprises a chuté de 1 % et les rendements des obligations souveraines ont baissé après l'annonce de l'opération du MLF et de la réduction des taux. (1 $ = 7,2625 yuans)