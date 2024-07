La banque centrale chinoise a déclaré lundi qu'elle commencerait à conclure des accords temporaires d'achat d'obligations ou des prises en pension, en fonction des conditions du marché, afin de rendre les opérations d'open market plus efficaces et de maintenir l'abondance des liquidités du système bancaire.

Les prises en pension temporaires et les prises en pension inversées seront des prêts au jour le jour.

Les taux d'intérêt des prises en pension temporaires et des prises en pension inversées seront inférieurs de 20 points de base et supérieurs de 50 points de base aux opérations de prise en pension de sept jours, soit respectivement 1,6 % et 2,3 %.

Les opérations d'emprunt et de prêt au jour le jour de la banque centrale seront effectuées dans l'après-midi de chaque jour ouvrable en fonction des conditions du marché, a déclaré la Banque populaire de Chine. (Reportage de Liz Lee et Winni Zhou et de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Kim Coghill et Sam Holmes)