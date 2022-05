La banque centrale chinoise va lancer une facilité de prêt pour aider le transport et la logistique

La Banque populaire de Chine (PBOC) va mieux combiner ses instruments de politique générale et structurelle, et optimiser constamment son système de politique structurelle, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur son compte Wechat.

"La politique monétaire devrait se coordonner avec les politiques fiscales et industrielles pour renforcer conjointement la confiance des acteurs du marché, stimuler les moteurs du marché, soutenir l'économie réelle et atteindre l'objectif d'une croissance stable", a déclaré la banque centrale.

La PBOC s'est de plus en plus appuyée sur des outils de politique ciblés, notamment des prêts à faible coût, pour soutenir l'économie ralentie, car elle dispose d'une marge de manœuvre limitée pour réduire les taux d'intérêt de peur d'alimenter la fuite des capitaux et l'inflation.

Ces instruments de politique structurelle donneront aux institutions financières davantage d'incitations à stimuler les prêts à faible coût de financement aux petites entreprises et aux maillons faibles de l'économie, a déclaré la banque centrale.

Mercredi, la PBOC a déclaré qu'elle avait alloué 100 milliards de yuans supplémentaires de prêts dédiés à la production et au stockage du charbon.

La PBOC a mis en place des facilités de prêt pour soutenir la réduction des émissions de carbone, l'innovation technologique et les soins aux personnes âgées.

L'encours des prêts de réemploi et de réescompte de la Chine s'élevait à 2,47 trillions de yuans à la fin du mois de mars, soit une hausse de 526,3 milliards de yuans en glissement annuel, a indiqué la banque centrale.

(1 $ = 6,6623 yuans renminbi chinois)

