La banque centrale chinoise a déclaré lundi qu'elle prévoyait d'abaisser les exigences en matière de garanties pour les prêts à moyen terme à partir de juillet.

La banque a déclaré dans un communiqué que cette mesure visait à alléger la pression sur l'offre et la demande d'obligations sur le marché, et devrait augmenter la taille des obligations négociables sur le marché. (Rapport de Bernard Orr et de la salle de presse de Shanghai)