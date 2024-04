La banque centrale de Colombie a réduit le taux d'intérêt de référence de 50 points de base à 11,75% mardi, sa quatrième réduction depuis décembre, alors que les décideurs politiques cherchent à stimuler l'économie tout en gardant le contrôle sur l'inflation.

Cinq décideurs politiques ont soutenu la réduction d'un demi-point, tandis qu'un a soutenu une réduction de 75 points et un autre une réduction de 100 points.

Cette décision est conforme aux résultats d'un sondage Reuters réalisé la semaine dernière, selon lequel 22 analystes prévoyaient que l'autorité de politique monétaire réduirait le taux de 50 points de base.

À la suite de cette décision, le total des réductions du taux d'intérêt de référence par le conseil d'administration depuis décembre - lorsque la banque a entamé son cycle de baisse - s'élève à 150 points de base.

"Avec la décision adoptée aujourd'hui, le conseil poursuit les réductions des taux d'intérêt qui stimulent la croissance, tout en maintenant une politique conforme à l'objectif de ramener l'inflation à son niveau cible d'ici la mi-2025", a déclaré Leonardo Villar, le président du conseil d'administration de la banque, en lisant le communiqué du conseil d'administration.

Le ministre des finances, Ricardo Bonilla, qui représente le gouvernement au conseil d'administration, a déjà voté en faveur d'une réduction de 100 points, mais le vote est secret.

"La nécessité pour la banque d'abaisser les taux dans une plus large mesure est absolument essentielle pour la réactivation de l'économie, mais la baisse du taux rend la politique monétaire encore restrictive", a déclaré M. Bonilla.

L'équipe technique de la banque centrale a également relevé ses prévisions de croissance pour 2024 à 1,4 %, contre 1,1 % précédemment.

Les prévisions d'inflation pour l'année sont restées stables à 4,6 % dans l'enquête de la banque auprès des analystes, selon le communiqué.

Selon un sondage Reuters réalisé vendredi, les analystes s'attendent à ce que l'inflation colombienne termine l'année à 5,67 %.

Plus tôt en avril, Olga Lucia Acosta, membre du conseil d'administration de la banque centrale, a déclaré à Reuters qu'elle était convaincue que les réductions du taux de référence pouvaient s'accélérer, mais que la prudence était essentielle pour éviter tout recul. (Reportage de Nelson Bocanegra et Carlos Vargas ; Rédaction d'Oliver Griffin et Julia Symmes Cobb ; Edition de Barbara Lewis)