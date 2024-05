La banque centrale d'Afrique du Sud maintiendra son taux d'intérêt de référence à 8,25 % le 30 mai, au lendemain des élections générales, avant d'entamer un cycle d'assouplissement au cours du prochain trimestre, alors que l'inflation se rapprochera de son objectif.

Les 20 économistes interrogés par Reuters du 20 au 23 mai ont tous estimé que la South African Reserve Bank (SARB) laisserait le taux de référence inchangé à l'issue de sa réunion de jeudi prochain.

Ils étaient cependant divisés sur les mouvements futurs, huit sur 17 pensant que les taux seraient réduits de 25 points de base à 8,00 % en juillet ou en septembre, tandis que huit autres ne prévoyaient aucun changement au prochain trimestre et un autre envisageait une réduction de 50 points de base à 7,75 %.

Huit économistes sur neuf ont déclaré qu'il était plus probable que la Banque réduise ses taux cette année moins souvent qu'ils ne le prévoient, plutôt que plus souvent.

Elna Moolman, responsable de la recherche macroéconomique, des revenus fixes et des devises à la Standard Bank, a déclaré que d'ici la réunion de septembre, l'inflation devrait être "sur le point d'atteindre durablement" le point médian de la fourchette cible de 3 à 6 % de la SARB, ce qui rendrait difficile pour la banque centrale de justifier le maintien de taux réels élevés et restrictifs.

Selon le sondage, l'inflation en Afrique du Sud devrait atteindre une moyenne de 5,1 % cette année, puis se situer au milieu de la fourchette cible, à 4,5 %, pour les deux années suivantes.

L'inflation des prix à la consommation s'est ralentie, passant de 5,3 % en mars à 5,2 % en avril, le ralentissement de la hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ayant compensé l'augmentation des prix des carburants.

D'autres banques centrales sur le continent sont toujours enfermées dans des cycles de hausse des taux pour lutter contre une inflation tenace.

Toutefois, en Afrique du Sud, les sondages suggèrent qu'il y aura une nouvelle réduction de 25 points de base en novembre, à 7,75 %, suivie d'une autre de la même ampleur au cours des trois premiers trimestres de l'année prochaine.

Dans la plus grande économie du monde, les responsables de la Fed américaine ont déclaré, lors de leur dernière réunion, qu'ils restaient persuadés que les pressions sur les prix diminueraient, au moins lentement, dans les mois à venir, mais des doutes sont apparus quant à savoir si les taux d'intérêt étaient actuellement suffisamment élevés.

La croissance économique en Afrique du Sud devrait être de 1,0 % cette année, de 1,5 % l'année prochaine et de 1,8 % l'année suivante, selon le sondage.

L'économiste de Citi, Gina Schoeman, a déclaré dans une note qu'il y a encore de l'espoir pour une croissance économique plus forte en 2024, car les pannes d'électricité diminuent et l'inflation baisse.

"Cela dit, les risques de baisse de la croissance demeurent sous la forme d'une incertitude politique avant les [...] élections, tandis que les contraintes logistiques - ferroviaires et portuaires - et les problèmes liés à l'eau sont également plus fréquents", a-t-elle ajouté.

L'élection devrait être la plus disputée depuis la fin de l'apartheid, les sondages d'opinion suggérant que le Congrès national africain au pouvoir pourrait perdre sa majorité pour la première fois après 30 ans de pouvoir.

