La banque centrale d'Argentine devrait relever son taux d'intérêt cette semaine, selon les traders

Les analystes et les négociants locaux consultés par Reuters s'accordent à dire que la banque pourrait porter le taux nominal annuel à 66 %, contre 60 % actuellement.

Cette décision vise à lutter contre l'inflation élevée persistante du pays, qui devrait atteindre 7,2 % en juillet, selon un sondage Reuters. Le gouvernement publiera jeudi les chiffres de l'inflation pour juillet.

"On s'attend à une nouvelle hausse importante des taux par la banque centrale cette semaine, pour tenter de continuer à récupérer un plus grand appétit pour les placements en pesos et en même temps réduire la recherche de couverture" en dollars, a déclaré l'économiste Gustavo Ber.

Un porte-parole de la banque centrale a déclaré à Reuters que le conseil d'administration de la banque se réunira jeudi, tandis qu'une autre source officielle ayant connaissance du dossier n'a pas exclu une nouvelle hausse des taux, sans toutefois en définir l'ampleur éventuelle.

Fin juillet, la banque a relevé le taux de 800 points de base dans le cadre d'un remaniement ministériel visant à enrayer la crise économique que traverse le pays.

Le "superministre" de l'économie nouvellement nommé, Sergio Massa, a déclaré que son mandat consistait à stabiliser la situation du pays en réduisant le déficit budgétaire, en renforçant les rares réserves de la banque centrale et en réduisant l'inflation. [nL1N2ZF2RC