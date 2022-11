La banque centrale d'Australie augmente les taux de 25 pb comme prévu

Au terme de sa réunion de politique générale de novembre, la Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé son taux d'escompte à un sommet de neuf ans de 2,85 %, ce qui constitue la septième hausse en autant de mois.

Elle avait surpris bon nombre de marchés le mois dernier en se contentant d'une hausse de taux d'un quart de point, après quatre mouvements consécutifs de 50 points de base, invoquant une hausse déjà importante des taux.

"Le Conseil s'attend à augmenter encore les taux d'intérêt au cours de la période à venir. Il surveille de près l'économie mondiale, les dépenses des ménages et le comportement de fixation des salaires et des prix", a déclaré le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, dans un communiqué.

"Le conseil reconnaît que la politique monétaire fonctionne avec un certain décalage et que le plein effet de la hausse des taux d'intérêt ne se fait pas encore sentir dans les paiements hypothécaires."

L'inflation devrait désormais culminer autour de 8 % plus tard cette année, contre une prévision précédente de 7,75 %, selon la RBA.

Le dollar local a baissé de 30 ticks après la décision sur les taux, tandis que les marchés ont réduit le pic prévu pour les taux au comptant à environ 3,9 %.

Les taux ont déjà augmenté de 275 points de base depuis mai et la RBA avait souhaité ralentir et voir comment le resserrement drastique affectait les dépenses de consommation, dans un contexte d'incertitude mondiale accrue.

Cependant, les dépenses de consommation sont restées fortes, le marché du travail est resté tendu et l'inflation australienne a atteint son plus haut niveau en 32 ans au dernier trimestre, un résultat choc qui a alimenté la pression pour un retour à des hausses de taux plus agressives par la RBA.

Une mesure très surveillée de l'inflation de base publiée la semaine dernière, la moyenne ajustée, a augmenté de 6,1 % par rapport à l'année dernière, dépassant déjà les prévisions de la RBA qui prévoyait un pic à 6,0 % au quatrième trimestre. La banque doit mettre à jour ses dernières prévisions économiques vendredi.

Mardi, une enquête ANZ auprès des consommateurs a montré que la confiance a baissé pour une cinquième semaine consécutive la semaine dernière, tandis que les attentes en matière d'inflation ont bondi pour atteindre le niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie.

"Les inquiétudes liées au coût de la vie, ainsi que les attentes de nouvelles hausses de taux par la RBA, ont fait chuter la confiance à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis les premières semaines des blocages de COVID", a déclaré David Plank, responsable de l'économie australienne chez ANZ.