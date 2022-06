La banque centrale d'Australie augmente ses taux de 50 points de base, une surprise hawkish.

Au terme de sa réunion de politique générale de juin, la Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé son taux d'escompte de 50 points de base pour le porter à 0,85 %, prenant à contre-pied les investisseurs qui avaient parié sur un mouvement de 25 ou 40 points de base. [AU/INT]

"Compte tenu des pressions inflationnistes actuelles dans l'économie, et du niveau encore très bas des taux d'intérêt, le conseil d'administration a décidé de bouger de 50 points de base aujourd'hui", a déclaré le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, dans un communiqué.

"Le conseil d'administration prévoit de prendre de nouvelles mesures dans le processus de normalisation des conditions monétaires en Australie au cours des mois à venir."

La banque centrale avait déjà relevé les taux d'un quart de point en mai, la première hausse depuis 2010, et beaucoup pensaient qu'elle s'en tiendrait à des mouvements d'un quart de point. La dernière fois qu'elle a procédé à une hausse plus importante remonte au début de l'année 2000.

Les investisseurs ont fait grimper le dollar local de 0,4 % à 0,7223 $, tandis que les rendements des obligations à trois ans ont augmenté de 16 points de base pour atteindre 3,27 %, des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis début 2012.

Les contrats à terme se sont déplacés pour évaluer le risque réel d'une autre hausse de 50 points de base en juillet et de taux autour de 1,5 % d'ici août après la publication des chiffres de l'inflation pour le deuxième trimestre, qui devraient être très élevés.

L'inflation des prix à la consommation a atteint un pic de 5,1 % sur 20 ans au premier trimestre et pourrait bien approcher les 6 % ce trimestre en raison de la hausse des coûts de l'énergie, de l'alimentation, des loyers et de la construction de logements.

"La hausse des prix de l'électricité et du gaz et les récentes augmentations des prix de l'essence signifient que, à court terme, l'inflation devrait être plus élevée que ce qui était prévu il y a un mois", a prévenu M. Lowe.

UN HIVER DIFFICILE EN PERSPECTIVE

Au cours de sa troisième semaine de mandat, le trésorier Jim Chalmers a averti les Australiens que l'inflation allait empirer avant de s'améliorer et qu'ils devaient se préparer à un hiver "difficile et coûteux".

Chalmers a promis qu'un certain allègement du coût de la vie serait inclus dans un budget prévu en octobre, centré sur les soins aux enfants et la santé. Le gouvernement travailliste a évincé la coalition libérale nationale lors des élections de fin mai, héritant d'une dette de près de 1 000 milliards de dollars australiens (718,70 milliards de dollars) et de déficits budgétaires sans fin.

L'inflation semblant devoir rester élevée plus longtemps, les investisseurs parient que la RBA devra relever les taux à près de 3 % d'ici la fin de l'année, ce qui en fait l'une des campagnes de resserrement les plus agressives jamais enregistrées.

La plupart des économistes doutaient que les taux augmentent à ce point, étant donné que les Australiens qui recherchent un logement sont assis sur une dette hypothécaire de 2 000 milliards de dollars australiens, ce qui les rend très sensibles aux coûts d'emprunt.

Les prix des maisons ont déjà commencé à baisser à Sydney et à Melbourne, après avoir connu une hausse fulgurante en 2021, et le moral des consommateurs est revenu au niveau des profondeurs de la pandémie.

"Le sentiment des consommateurs n'a jamais été aussi bas au début d'un cycle de resserrement de la RBA", a noté Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA.

"C'est aussi la première fois que les prix de l'immobilier ont chuté au début d'un cycle, et les prix de l'immobilier sont importants", a-t-il ajouté. "Pousser les taux trop haut trop rapidement fait courir le risque que les prix corrigent fortement à la baisse à court terme, ce qui aurait un effet d'entraînement sur l'économie."

(1 $ = 1,3914 dollars australiens)