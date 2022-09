La banque centrale d'Australie déclare qu'il est approprié de ralentir les hausses de taux à un moment donné

Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que la banque n'était pas sur une voie préétablie étant donné les incertitudes concernant l'économie mondiale, les prévisions d'inflation, la croissance des salaires et les dépenses des ménages.

"L'augmentation des taux d'intérêt a été rapide et mondiale et nous savons que la politique monétaire fonctionne avec un décalage", a déclaré M. Lowe devant une commission économique parlementaire, ajoutant qu'il s'attend à ce que de nouvelles augmentations soient nécessaires pour ramener l'inflation dans la fourchette cible de 2 % à 3 % de la banque.

"À un moment donné, il sera approprié de ralentir le rythme d'augmentation des taux d'intérêt et les arguments pour le faire deviennent plus forts à mesure que le niveau des taux d'intérêt augmente."

M. Lowe a réaffirmé que l'ampleur et le calendrier des futures hausses de taux seront guidés par les données entrantes et l'évaluation par le conseil d'administration des perspectives d'inflation et du marché du travail.

En seulement cinq mois, la RBA a augmenté son taux directeur de 225 points de base pour atteindre son plus haut niveau en sept ans, à savoir 2,35 %, alors qu'elle s'efforce de contenir une poussée d'inflation.

Les marchés parient sur de nouvelles hausses jusqu'à un pic autour de 3,85 %, bien que les investisseurs soient moins sûrs que la banque centrale opte pour une nouvelle hausse de 50 points de base en octobre ou qu'elle réduise à des mouvements d'un quart de point.

Les commentaires hawkish des autres grandes banques centrales plaident pour que la RBA reste agressive, la Réserve fédérale américaine étant largement attendue pour une hausse d'au moins 75 points de base la semaine prochaine.